हिंडनबर्ग केस में अदाणी समूह को क्लीन चिट, शहजाद पूनावाला बोले- यह सत्य की जीत, क्या कांग्रेस नेता माफी मांगेंगे?

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हिंडनबर्ग मामले में SEBI द्वारा अदाणी समूह को क्लीन चिट दिए जाने पर कहा, "आज सत्य की एक बार फिर जीत हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट देकर देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा कर भारत के निवेशकों का नुकसान कर जिन लोगों ने मुनाफा कमाया उनकी जांच होनी चाहिए.

  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने हिंडनबर्ग केस में अदाणी समूह को सभी आरोपों से क्लीन चिट दे दी है.
  • सेबी ने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार साबित हुए.
  • भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सेबी की रिपोर्ट को सत्य की जीत बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है.
नई दिल्ली:

Adani Group Hindenburg Case: हिंडनबर्ग केस में गुरुवार को अदाणी समूह को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से क्लीन चिट मिल गई. सेबी ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि हिंडनबर्ग मामले में अदाणी समूह पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके. ऐसे में नियामक ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है. सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, "आज सत्य की एक बार फिर जीत हुई है. SEBI की ये रिपोर्ट तो अब आई है लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया और कहा ये आरोप बेबुनियाद निराधार है.

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट देकर देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा कर भारत के निवेशकों का नुकसान कर जिन लोगों ने मुनाफा कमाया उनकी जांच होनी चाहिए.

क्या कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगेः शहजाद पूनावाला

भाजपा नेता ने आगे कहा कि कांग्रेस ने संसद के सत्र को बंधक बनाया और भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ साजिश रचने का काम किया और भारत के निवेशकों के करोड़ों-लाखों रुपए का नुकसान किया. ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए क्या वे माफी मांगेंगे. और उनका क्या मकसद था? मालूम हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संसद में भारी बवाल मचाया था.

गौतम अदाणी बोले- जो लोग झूठी बातें फैलाते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए

दूसरी ओर सेबी से क्लीन चिट मिलने पर अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'जो लोग झूठी बातें फैलाते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए.' गौतम अदाणी ने गुरुवार को कहा कि सेबी के आदेशों ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिंडनबर्ग द्वारा ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार थे.

पारदर्शिता और ईमानदारी अदाणी ग्रुप की पहचानः गौतम अदाणी

गुरुवार को दो अलग-अलग आदेशों में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से संबंधित मामलों में अदाणी ग्रुप की कंपनियों और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को समाप्त कर दिया. जिसके बाद गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "व्यापक जांच के बाद सेबी ने इस बात की पुष्टि की है कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे. पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अदाणी ग्रुप की पहचान रही है."

