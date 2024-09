निराधार, बेतुका और तर्कहीन... : अदाणी ग्रुप ने स्विस कोर्ट मामले में कथित सभी आरोपों को किया खारिज

अदाणी ग्रुप ने गुरुवार को स्विस कोर्ट मामले में कथित आरोपों को सिरे से खारिज किया है. अदाणी ग्रुप ने एक बयान में सभी आरोपों को निराधार, बेतुका और तर्कहीन करार दिया. ग्रुप ने कहा कि ये कंपनी की साख और मार्केट वैल्यू को नुकसान पहुंचाने के लिए एक और सुनियोजित साजिश है. अदाणी ग्रुप कानूनी और नियामक अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्विस क्रिमिनल कोर्ट के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अदाणी ग्रुप पर आरोप लगाए हैं. हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया कि स्विस मीडिया आउटलेट 'गोथम सिटी' की रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप के सहयोगी (फ्रंटमैन) ने संदिग्ध फंडों में निवेश किए हैं..."

अदाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा, "हम निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. अदाणी ग्रुप की किसी भी स्विस अदालत की कार्यवाही में कोई भागीदारी नहीं है. न ही हमारी कंपनी का कोई भी अकाउंट किसी अथॉरिटी की ओर से सीज किया गया है."

बयान में लिखा गया, "इसके अलावा कथित आदेश में भी स्विस कोर्ट ने न तो हमारे ग्रुप की कंपनियों का जिक्र किया है, न ही हमें ऐसे किसी अथॉरिटी या रेगुलेटरी बॉडी से स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए कोई रिक्वेस्ट मिली है. हम दोहराते हैं कि हमारा फॉरिन होल्डिंग स्ट्रक्चर ट्रांसपरेंट है. ये सभी प्रासंगिक कानूनों के मुताबिक है."

अदाणी ग्रुप ने लिखा, "ये आरोप स्पष्ट तौर पर बेतुके और निराधार हैं. हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसा हमारी साख, प्रतिष्ठा और मार्केट वैल्यू को गिराने के मकसद से किया गया है. यह एक ही ग्रुप की ओर से एकजुट होकर की गई सुनियोजित और घिनौनी कोशिश है."

बयान में कहा गया, "अदाणी ग्रुप ट्रांसपिरेंसी और सभी कानूनी जरूरतों के अनुपालन के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है. हम इस प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं और मीडिया से इन रिपोर्टों को प्रकाशित करने से परहेज करने की गुजारिश करते हैं. अगर आप फिर भी आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं, तो हम अनुरोध करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट में हमारे बयान को पूरा शामिल करें."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)