महिला सशक्तीकरण के लिए अदाणी फाउंडेशन ने किया राउंडटेबल कंसल्टेशन का आयोजन, 'बटरफ्लाई इफेक्ट' फ्रेमवर्क का अनावरण भी किया

अगले महीने आने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले, अदाणी फाउंडेशन ने 19 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय स्तर के राउंडटेबल कंसल्टेशन का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में महिला सशक्तीकरण में तेजी लाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने और रास्ते तैयार करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाया गया. राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के 'बटरफ्लाई इफेक्ट' ढांचे का अनावरण भी हुआ. इसका परिवर्तनकारी दृष्टिकोण महिलाओं के जीवन के हर चरण में उनकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगा.

इस राउंडटेबल बैठक ने स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने और महिला-केंद्रित कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के तरीकों पर स्ट्रैटेजिक स्टेप्स पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया. इसका उद्देश्य पूरे भारत में सभी आयु वर्गों की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाने पर काम करना भी है.

अदाणी फाउंडेशन 1996 से लगभग तीन दशकों से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है, जो जीवन के हर स्टेज पर महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठा रहा है. ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को अपने सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त हों.

इस अवसर पर अदाणी फाउंडेशन के CEO डॉ. अभिषेक लखटकिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के फाउंडेशन के संकल्प को दोहराते हुए कहा, "हमारे कार्यक्रम महिलाओं की यात्रा के प्रत्येक चरण में मिलने वाले अवसरों तक सभी की एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने, विकास, कल्याण और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं. यह पहला राउंडटेबल निश्चित रूप से महिला सशक्तीकरण को आगे बढ़ाने और इससे मिलने वाले परिणामों में तेजी लाने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा"

