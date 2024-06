गौतम अदाणी के बर्थडे पर 21 राज्यों के 152 शहरों में ब्लड डोनेशन कैंप, 25282 यूनिट ब्लड किया गया कलेक्ट

अदाणी ग्रीन एनर्जी के CEO विनीत जैन ने भी ब्लड डोनेट किया.





पिछले साल गौतम अदाणी के जन्मदिन पर लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में 20 हजार 621 यूनिट से ज्यादा ब्लड कलेक्ट किया गया था.

रेड क्रॉस के ब्लड बैंकों की पार्टनरशिप में हुआ कैंप

अदाणी फाउंडेशन ने बताया कि यह ब्लड डोनेशन कैंप रेड क्रॉस के ब्लड बैंकों और सरकारी अस्पतालों के साथ पार्टनरशिप में ऑर्गनाइज किया गया था. करीब 2000 से ज्यादा डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, डेटा ऑपरेटरों और अदाणी कंपनियों के स्टाफ की एक टीम ने ब्लड डोनेशन और कलेक्शन कैंप को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई.

2011 से एनुअल ब्लड डोनेशन कैंपेन चला रहा है अदाणी फाउंडेशन

साल 2011 से अदाणी फाउंडेशन गौतम अदाणी के जन्मदिन पर एनुअल ब्लड डोनेशन कैंपेन चलाता आ रहा है.

अपनी इस पहल के जरिए अदाणी फाउंडेशन महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने और समुदायों के सतत समग्र विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है.





(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)