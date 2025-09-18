अदाणी एयरपोर्ट्स की 3 डिजिटल पहल, हवाई यात्रियों को मिलेगा अनोखा अनुभव

भारत में हवाई यात्रा का अनुभव अब बदलने वाला है. अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत अपने सभी हवाई अड्डों पर 3 नई डिजिटल पहल की हैं. इसके लिए खासतौर से Aviio - एयरपोर्ट इन योर पॉकेट, अदाणी वन ऐप और एयरपोर्ट इन ए बॉक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं. इसका मकसद यात्रियों को इनोवेटिव तरीके से सहज, सुलभ और आरामदेह अनुभव प्रदान करना है.

Aviio (एयरपोर्ट इन योर पॉकेट)

एवियो अदाणी एयरपोर्ट्स का एक स्मार्ट ऑपरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह हवाई अड्डों के सभी स्टेकहोल्डर्स जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइंस, सुरक्षा एजेंसियां, ग्राउंड हैंडलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आदि को एक साथ जोड़ता है. इससे यात्रियों की आवाजाही, बैगेज, बेल्ट पर रखे बैगों और गेट पर वेटिंग टाइम की रीयल टाइम सूचनाएं मिलेंगी. Aviio के जरिए पीक टाइम में भीड़ को मैनेज करना, कर्मचारियों को सही जगह लगाना और फ्लाइट टर्नअराउंड टाइम को बेहतर बनाना आसान हो जाएगा.

Adani OneApp

अदाणी वन ऐप यात्रियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह है. इसके जरिए पैसेंजर एयरपोर्ट की सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकेंगे. इसमें भारत का पहला एयरपोर्ट स्पेसिफिक लॉयल्टी प्रोग्राम Adani Rewards भी शामिल है, जिससे खाने-पीने के सामान, ड्यूटी-फ्री व अन्य वस्तुओं की खरीदारी और पार्किंग जैसी सेवाओं पर लाभ मिलेगा. ऐप की मदद से लाउंज पहले से बुक कराने, मीट एंड ग्रीट सेवाओं का लाभ लेने, कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यहां तक कि बिना लाइन में लगे डिलीवरी भी ले सकेंगे.

इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए यात्री एयरपोर्ट पर खाने-पीने की वस्तुओं और रिटेल आइटम्स की लिस्ट देख सकेंगे, उन्हें खरीद सकेंगे, गेट पर डिलीवरी ले सकेंगे. इसके अलावा यात्रियों को अपनी फ्लाइट को ट्रैक करने, तुरंत अपडेट पाने और वाई-फाई वगैरह सुविधा का इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी. यात्री पार्क एंड फ्लाई सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं.

Airport in a Box

यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो एयरपोर्ट पर एडवांस इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलोजी से संबंधित समग्र समाधान प्रदान करता है. इसका फोकस मौजूदा जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का सिस्टम बनाने पर है. इसमें 'प्लग एंड प्ले' और 'डिजिटल ट्विन्स' जैसे फीचर है, जो कैपेसिटी बढ़ाने और डिजिटल ऑपरेशन को सुचारु रूप से इंटीग्रेट करने में मददगार साबित होंगे.

बता दें कि अदाणी एयरपोर्ट्स देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो अहमदाबाद, लखनऊ, मेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम सहित आठ हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में इसकी 74% हिस्सेदारी है. इस तरह ये देश में 23% हवाई यात्रियों और 30% एयर कार्गो ट्रैफिक को संभालती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)