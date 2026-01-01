गुवाहाटी एयरपोर्ट ने रचा इतिहास, 2025 में बना डाला ट्रैफिक का नया रिकॉर्ड

Guwahati International Airport Record: पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले फेमस गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (LGBIA) ने साल 2025 में सफलता की एक नई उड़ान भरी है. अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) मैनेज इस एयरपोर्ट ने पैसेंजर ट्रैफिक और कार्गो हैंडलिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

आंकड़ों में दिखा पैसेंजर्स का सैलाब

इस साल गुवाहाटी एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या 70.1 लाख के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच गई है, जिसमें घरेलू सफर की बात करें तो 35 लाख आगमन और 34 लाख प्रस्थान शामिल हैं. वहीं, अंतर्राष्ट्रीय सफर के लिए 90,000 से ज्यादा यात्रियों ने विदेश के लिए इस एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें 45,423 अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर आगमन और 45,474 अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर प्रस्थान शामिल रहे.

सिंगल-डे रिकॉर्ड

इतना ही नहीं 5 अक्टूबर को एयरपोर्ट ने एक ही दिन में 22,089 यात्रियों को संभालकर अपनी बेहतरीन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का लोहा मनवाया.

ग्लोबल कनेक्टिविटी में बड़ा उछाल

अदाणी ग्रुप के नेतृत्व में एयरपोर्ट ने अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का विस्तार किया है. अब गुवाहाटी से पारो (भूटान), बैंकॉक और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ानें मौजूद हैं. इसी का नतीजा है कि साल 2025 में एयरपोर्ट ने 47,550 घरेलू और 1,000 अंतरराष्ट्रीय एयरक्राफ्ट ट्रैफिक मूवमेंट्स (ATMs) दर्ज किए.

कार्गो हब के रूप में उभरा LGBIA

सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि व्यापार के मामले में भी गुवाहाटी एयरपोर्ट सुपरफास्ट रहा. साल 2025 में टोटल 32,990 मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया गया. दिसंबर 2025 कार्गो के लिए ऐतिहासिक रहा, जिसमें अकेले इस महीने 1,362 मीट्रिक टन की हैंडलिंग हुई. इसके साथ ही दिसंबर में ही 374 मीट्रिक टन जल्दी खराब होने वाले सामान (जैसे फल-सब्जियां) की सेफ डिलीवरी की गई. डेली रिकॉर्ड की बात करें तो 22 दिसंबर को एक ही दिन में 60 मीट्रिक टन वजन हैंडल कर नया बेंचमार्क सेट किया.

इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की राह

हवाई अड्डे की यह ऐतिहासिक सफलता यहां चल रहे लगातार मजबूत हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट है. आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) मैनेज गुवाहाटी एयरपोर्ट अब न केवल पूर्वोत्तर का बड़ा सेंटर बन गया है, बल्कि इसने दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत के एक अहम गेटवे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.