एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को ED ने भेजा समन, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है. उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ED के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा. जबकि टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को पूछताछ के आना होगा. टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती बंगला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस भी हैं. ऐसे में दोनों फिल्म एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच के अधिकारियों के सामने पेश होना होगा.

अवैध बेटिंग एप से जुड़े मामले में पूछताछ

मिली जानकारी के अनुसार उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को अवैध बेटिंग ऐप 1xBet के मामले में ईडी ने समन जारी किया है. इस मामले में ईडी ने बीते दिनों कई एक्ट्रेस और क्रिकेटर्स से पूछताछ की है. एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को 16 सितम्बर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा.

बताते चले कि एजेंसी क्रिकेटर सुरेश रैना सहित कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से इस प्लेटफ़ॉर्म से उनके कथित संबंधों की जाँच कर रही है.

टीएमसी की पूर्व सांसद को 15 सितंबर को बुलाया

दूसरी ओर टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितम्बर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा. ईडी मिमी चक्रवर्ती से 1xBet के साथ उनकी कथित संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर सकता है. 1xBet एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी का आरोप है.