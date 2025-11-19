विज्ञापन

सनी देओल की इस हीरोइन ने पहनी सोने और हीरे से जड़ी करोड़ों की ड्रेस, उतनी कीमत में मुंबई के जुहू में आता है आलीशान फ्लैट

आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोने और हीरे से जड़ी ड्रेस पहनकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस एक्ट्रेस ने सनी देओल के साथ फिल्म सिंह साहब द ग्रेड में काम किया है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड हीरोइनें फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. कुछ हीरोइनों को महंगे कपड़ों का भी काफी शौक होता है. आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोने और हीरे से जड़ी ड्रेस पहनकर सुर्खियों में आ गई हैं. इस एक्ट्रेस ने सनी देओल के साथ फिल्म सिंह साहब द ग्रेड में काम किया है. जी हां, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की. उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सच में अपनी अलग ही लीग में खड़ी हैं. ग्राजिया मिंत्रा ग्लैमी अवॉर्ड्स 2025 में इस ग्लोबल सुपरस्टार ने सिर्फ रेड कार्पेट पर चहलकदमी नहीं की. 

कितनी है उर्वशी रौतेला की ड्रेस की कीमत
उन्होंने पूरे शाम को अपने नाम कर लिया. प्रतिष्ठित ग्लोबल फैशन आइकॉन 2025 खिताब जीतकर उर्वशी ने लक्जरी, एलीगेंस और इंटरनेशनल ग्लैमर की परिभाषा ही बदल दी. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनका बेहतरीन आउटफिट ₹7 करोड़ की कीमत वाली वह अद्भुत ड्रेस जिसे सच्चे सोने और हाथ से जड़े डायमंड्स से बनाया गया था. बेलारूस की मशहूर कुट्योर डिजाइनर डाशा द्वारा डिजाइन की गई यह क्रिएशन फैशन से कहीं आगे थी. यह पहनने योग्य कला थी. इसका हर इंच ऐसी चमक बिखेर रहा था कि नजरें हटाना नामुमकिन था.

ड्रेस देख कैसा था लोगों का रिएक्शन

जैसे ही उर्वशी रेड कार्पेट पर उतरीं, माहौल बदल गया. कैमरे थम गए, फुसफुसाहटें बढ़ गईं, और अनुभवी फैशन क्रिटिक्स भी कुछ पलों के लिए नि:शब्द रह गए. यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस नहीं थी. यह एक सांस्कृतिक क्षण था, एक याद दिलाने वाला पल कि फैशन भी भावनाएं, कहानी और पावर बन सकता है. उनका आत्मविश्वास चुंबकीय था, और उनकी मौजूदगी बिजली की तरह असरदार. लेकिन इतना भव्य आउटफिट पहनकर भी जिस गरिमा के साथ उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया वही इस पल को सच में मानवीय बनाता है. सोने और हीरों ने उन्हें ओझल नहीं किया, बल्कि जैसे उनकी उपलब्धियों, उनके संघर्षों और उनकी अंतरराष्ट्रीय उड़ान का जश्न मना रहे हों.

उर्वशी रौतेला कहां पहनी ये ड्रेस

उर्वशी रौतेला को ग्लोबल फैशन आइकॉन 2025 का खिताब मिलना कोई चौंकाने वाली बात नहीं यह तो मानो तय ही था. हर एक अपीयरेंस के साथ वह सीमाएं तोड़ती हैं, भारतीय प्रतिनिधित्व को दुनिया भर में ऊंचा उठाती हैं, और यह विश्वास दिलाती हैं कि सपनों में ताकत होती है. कल रात उन्होंने सिर्फ एक अवॉर्ड नहीं जीता. उन्होंने एक ऐसी याद बनाई जो आने वाले सालों तक फैशन जगत में चर्चा का हिस्सा रहेगी.

