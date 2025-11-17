उर्वशी रौतेला ने माथे पर लगाया बो, गिफ्ट बॉक्स जैसा हो गया लुक, लोग बोले- मुझे लगा राखी सावंत है

उर्वशी रौतेला यूं तो अपने स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं लेकिन कभी कभी ओवर भी कर लेती हैं. जैसे उनका ये लेटेस्ट लुक ही देख लीजिए. उर्वशी ने एक सिंपल ब्लैट आउटफिट पहना जिसके कॉलर्स पर गोल्डन एम्ब्रॉइडरी थी और इसके साथ ही स्कर्ट पर भी गोल्डन कलर का ही वर्क था. ये ड्रेस अपने आप में काफी खूबसूरत थी लेकिन उर्वशी की एक स्टाइलिंग मिस्टेक ने इसे कुछ और ही बनाकर रख दिया.

माथे पर लगाया बो

अब एक तरफ वो डॉल जैसी सुंदर तो लग रही थीं लेकिन गिफ्ट रैप की तरह उन्होंने तो बो माथे पर सजाया था वह मजेदार नहीं लग रहा था. यूं कहें कि वही सारी हाईलाइट खींच रहा था. उनके पूरे लुक से पहले सभी का ध्यान इस बो पर ही जा रहा था. दिस सोशल मीडिया पेज पर ये वीडियो शेयर किया गया उनका खुद का कहना था कि आखिर उर्वशी को सिर पर ये बो लगाने की क्या जरूरत थी.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट

वीडियो सामने आया तो लोगों ने कमेंटबाजी भी शुरू की. एक यूजर कमेंट किय, ये उर्वशी रौतेला से ज्यादा राखी सावंत लग रही हैं. एक ने लिखा, मुझे लगा राखी सावंत हैं. एक ने कमेंट किया, साउथ दिल्ली की राखी सावंत. एक और यूजर का इसी तरह का कमेंट था. उन्होंने लिखा, ये राखी सावंत जैसी क्यों दिख रही हैं. लोगों ने उर्वशी रौतेला के बोटोक्स पर भी बात की हालांकि उर्वशी साफ कर चुकी हैं वह अनटच्ड ब्यूटी हैं. उन्होंने किसी तरह की सर्जरी नहीं करवाई है.