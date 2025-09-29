विज्ञापन
पंजाब में मोटरसाइकिल पार्किंग के विवाद चली गई एक भाई की जान... दूसरा घायल, धारदार हथियार से हमला

मोटरसाइकिल रखने को लेकर हुए विवाद में करीब 10–12 हमलावर हथियारों के साथ एक परिवार पर हमला कर दिया. वहीं समझाने गए परिवार पर हथियार से हमला कर दिया.

मोटरसाइकि पार्किंग विवाद में हत्या
Punjab:

गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी झड़प में बदल गई. पंजाब के मोगा स्थित गांव गांव फतेहगढ़ कोरोटाना का यह मामला है. जहां मोटरसाइकिल रखने को लेकर हुए विवाद में करीब 10–12 हमलावर हथियारों के साथ एक परिवार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने पहले पीड़ित परिवार के घर का गेट को तोड़ने की कोशिश की और जब परिवार के लोग समझाने पहुंचे तो उन पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में दो भाई गंभीर जख्मी हो गए. लेकिन इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई.

गंभीर रूप से जख्मी बलजीत सिंह (उम्र 35 वर्ष) को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. दूसरे गंभीर घायल संदीप सिंह का उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है. हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है.

बड़े भाई समझाने गए तो सिर पर किया रॉड से वार

घायल संदीप सिंह ने बताया कि गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनके पड़ोसी अकसर गाली-गलौज करते थे. 25 तारीख को गली में मोटरसाइकिल खड़ी थी और पड़ोसी की रेहड़ी मोटरसाइकिल से लग गई, जिस पर उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया. इसके बाद बहसबाजी बढ़ी तो उनके पड़ोसी अपने 10-12 साथियों के साथ घर पर हमला करने आ गए पहले गेट को तोड़ने की कशिश की जब बड़े भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया. मेरे ऊपर तलवार से हमला किया गया. भाई के सिर पर इतनी जोर से चोट की गई कि वह उठ नहीं पाए. मेरे पिता और पत्नी जब बचाने आए तो उन पर भी हमला कर दिया गया. संदीप का कहना है कि आरोपियों का इरादा उन्हें दोनों भाइयों को जान से मारने का था. मामूली विवाद के चलते उनके भाई की जान चली गई, जबकि उनके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं. संदीप ने न्याय की मांग की है.

25 सितंबर की घटना के बाद आरोपी गिरफ्तार नहीं

धर्मकोट थाना प्रभारी (एसएचओ) गुरमेल सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को गांव फतेहगढ़ कोरोटाना में गली में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था. इस झगड़े में संदीप सिंह और दलजीत सिंह पर तलवार और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान दलजीत सिंह की मौत हो गई. संदीप सिंह के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

