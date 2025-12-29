विज्ञापन

10 की उम्र में डेब्यू, करियर में केवल 69 फिल्में, फिर भी एक सुपरस्टार ने सिनेमा को कहा फैंस के लिए अलविदा, 9 जनवरी को आ रही आखिरी फिल्म

साउथ के बादशाह तलपती विजय अब एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह रहे हैं. उनकी आखिरी फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है

तलपति विजय ने कहा- फैंस के लिए कहा सिनेमा को अलविदा

साउथ के सुपरस्टार तलपती विजय ने अपनी शानदार एक्टिंग से हमेशा लोगों का दिल जीता है. वो कई सालों से एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और अब इससे संन्यास लेने जा रहे हैं. तलपती विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन सिनेमाघरों में 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर उनके फैंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने फेवरेट स्टार आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे. हाल ही में फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट हुआ है जिसमें विजय इमोशनल होते हुए नजर आए. उनकी आंखों से आंसू छलक गए. फिल्मों के बाद अब विजय राजनीति पर पूरा ध्यान देने वाले हैं.

जन नायकन में विजय के साथ ये स्टार्स आएंगे नजर

विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की बात करें तो इसमें उनके साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, ममिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण, और प्रियामणि अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है.

विजय तलपती ने किन फिल्मों में किया है काम

तलपती विजय ने इंडस्ट्री में कई सालों तक राज किया है. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी बेस्ट फिल्मों की बात करें तो इसमें लियो (615 करोड़), गोट (460 करोड़) बिगिल (304 करोड़) वारिसु (303 करोड़), मर्सेल (257 करोड़) जैसी कई फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

विजय तलपती का कितना है नेटवर्थ

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक तलपती विजय की टोटल नेटवर्थ 474 करोड़ है. वो सबसे ज्यादा कमाई फिल्मों में एक्टिंग से करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय एक फिल्म के लिए 130 करोड़ से 200 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा वो कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं. थलापति विडय रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं.

विजय तलपती की फैमिली

तलपती विजय के बारे में बात करें तो उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. उनके पिता एस ए चंद्रशेखर डायरेक्टर हैं. उनकी मां शोभा चंद्रशेखर प्ले बैक सिंगर और गायिका हैं. एक्टर के पिता ईसाई हैं और उनकी मां हिंदू हैं. विजय की एक बहन भी है जिसका नाम विद्या है. विजय ने साल 1999 में श्रीलंकाई तमिल महिला संगीता से शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं. बेटे का नाम संजय और बेटी का नाम दिव्या है.

