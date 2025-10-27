विज्ञापन
एसिड अटैक केस: पीड़ित लड़की के पिता को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, इसी ने रची थी साजिश

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित लड़की के पिता ने ही एसिड अटैक की साजिश रची थी. उसने यह कबूल की है और बताया है कि जितेंद्र और अन्‍य दो आरोपियों को झूठे केस में फंसाने के लिए उसने यह साजिश रची थी.

  • दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक मामले में खुद को पीड़ित बताने वाली लड़की के पिता अकील खान को गिरफ्तार किया है.
  • आरोपी पिता ने अपनी बेटी की मदद से झूठे केस में जितेंद्र और अन्य आरोपियों को फंसाने की साजिश रची थी.
  • पुलिस दोनों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के तहत कानूनी कार्रवाई करने और गिरफ्तारी की तैयारी में है.
नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली एसिड अटैक मामले (Delhi Acid attack Case) में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. दिल्‍ली पुलिस ने इस मामले में खुद को पीड़ित बताने वाली लड़की के पिता अकील खान को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, लड़की के पिता ने ही एसिड अटैक की साजिश रची थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया है कि जितेंद्र और अन्‍य दो आरोपियों को झूठे केस में फंसाने के लिए उसने यह साजिश रची थी. इस साजिश में उसे अपनी बेटी का साथ मिला. 

दिल्‍ली पुलिस अब आरोपी पिता और उसकी बेटी के खिलाफ झूठा षड्यंत्र रचने के आरोप में बीएनएस की विभिन्‍न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करने जा रही है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के खिलाफ आपराधिक साजिश की भी धारा लगाई जाएगी. साथ ही अब पिता और बेटी पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है. 

इसलिए साजिश को दिया था अंजाम!

इस मामले में जितेंद्र की पत्नी का आरोप है कि वह खुद को एसिड अटैक का पीड़ित बताने वाली लड़की के पिता अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी, उनका आरोप है कि अकील खान ने उसका यौन उत्पीड़न किया. उसने 24 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि समझौते से इनकार करने के बाद अकील खान ने 26 अक्टूबर को अपनी ही बेटी पर एसिड अटैक की साजिश रचकर उसके पति को फंसा दिया. 

जितेंद्र को गिरफ्तार करने की थी मांग 

इस मामले में खुद को पीड़िता बताने वाली लड़की ने पुलिस को बताया था कि जितेंद्र पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा था और एक महीने पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था. छात्रा ने कहा, “जब मैं कॉलेज जा रही थी, उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया. मैं न्याय चाहती हूं, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए.”

दिल्‍ली पुलिस को लड़की ने ये बताया 

यह घटना उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में सामने आई थी. आरोपी लड़की ने पुलिस को बताया था कि हमला करने वालों में उसका परिचित जितेंद्र भी शामिल था, जो मुकुंदपुर का रहने वाला है. जितेंद्र अपने साथियों इशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया था. साथ ही कहा था कि इशान ने अरमान को एसिड की बोतल दी, जिसे उसने छात्रा पर फेंक दिया. हमले के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. 
 

