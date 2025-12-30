विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: दिल्ली में दिनदहाड़े नकाबपोश ने तानी पिस्तौल, लूटा दुकान का गल्ला; राहगीर को मारी गोली

Delhi Crime: सामने आए वीडियो में हाथ में पिस्तौल लिए एक नकाबपोश बदमाश मिठाई दुकानदार पर पिस्तौल से हमला करता दिखाई दे रहा है. उसके बाद गल्ले की तरफ बढ़ते हुए अपराधी ने अपनी पिस्तौल दुकानदार पर तान दी.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: दिल्ली में दिनदहाड़े नकाबपोश ने तानी पिस्तौल, लूटा दुकान का गल्ला; राहगीर को मारी गोली
दिल्ली में दिनदहाड़े लूट और गोलीबारी.
  • दिल्ली के ब्रह्मपुरी रोड पर दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने लूट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.
  • घटना के दौरान लुटेरों ने एक राहगीर को गोली मारी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया.
  • पुलिस ने घटना के बाद इलाके को घेरकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में दिनदहाड़े लूट और गोलीबारी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर और जाफराबाद इलाके में पड़ने वाले ब्रह्मपुरी रोड का है. यहां पर अज्ञात बदमाशों ने लूट और गोलीबारी जैसी संगीन वारदात को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी. यह पूरी वारदात पास की एक मिठाई की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

ये भी पढ़ें- बंदूक तानकर बोला- गोली मार दूंगा और दबा दिया ट्रिगर... बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या

लूट के दौरान राहगीर को मारी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लूट के दौरान बदमाशों ने एक राहगीर को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.फिलहाल आसपास के इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पिस्तौल ताने नकाबपोश ने लूटा दुकान का गल्ला

सामने आए वीडियो में हाथ में पिस्तौल लिए एक नकाबपोश बदमाश मिठाई दुकानदार पर पिस्तौल से हमला करता दिखाई दे रहा है. उसके बाद गल्ले की तरफ बढ़ते हुए अपराधी ने अपनी पिस्तौल दुकानदार पर तान दी. वह दुकान में रखे गल्ले की ओर बढ़ा, इस दौरान दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की. एक बार फिर नकाबपोश ने उस पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद डरा सहमा दुकानदार पीछे हटकर दीवार की ओर छिप गया. इसके बाद उसने दुकान में रखी खाने के सामान की परात पलट दी, जिससे उसमें रखा खाना नीचे गिर गया.

नकाबपोश ने राहगीर को मारी गोली

नकाबपोश ने दुकानदार को गोली मारने की धमकी दी, लेकिन निडर दुकानदार उससे लगातार ये सब न करने की अपील करता दिखा. उसने पस्तौल से दुकानदार पर फिर से हमला कर दिया. नकाबपोश ने गुस्से में दुकान में रखी समोसे की परात में जोरदार हाथ मारा और वहां से भागकर गुस्सा किसी राहगीर पर उतार दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime, Delhi Police, Delhi Robbery, Delhi Firing, Brahampuri Firing
Get App for Better Experience
Install Now