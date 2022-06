सोशल मीडिया पर एक वीडियो व्‍यापक रूप से शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि Go First की एक फ्लाइट के एयर कंडीशनिंग सिस्‍टम ने उड़ान के दौरान ही काम करना बंद कर दिया जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा, कुछ यात्री तो बेहोश हो गए. रोशनी वालिया की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो में यात्रियों को सुरक्षा निर्देश कार्ड (safety instruction card) को हाथ में लेकर पंखा झलते हुए देखा जा सकता है. इंस्‍टाग्राम प्रोफाइल पर रोशनी का परिचय एक्‍टर के तौर पर दिया गया है. एक महिला को तो गर्मी के कारण रोते हुए देखा जा सकता है क्‍योंकि गर्मी के महीने में विमान में भीषण गर्मी हो जाती है.

रोशनी ने ट्वीट में लिखा, "G8 2316 सबसे खराब अनुभवों में से एक रहा. एसी के काम नहीं करने और पूरी फ्लाइट के दौरान 'घुटन' (suffocation)के कारण यात्री परेशान होते हैं. पसीने से तर यात्री लगभग बेहोश होने की स्थित में थे. तीन मरीज बेहोश हो गए और एक कीमो पेशेंट ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था. "

Go First ने ट्वीट का जवाब देते हुए रोशनी से यात्रा का ब्‍यौरा साझा करने को कहा ताकि एयरलाइन इस मामले को देख सके. रोशनी ने यह वीडियो 14 जून को ट्वीट किया था. एक यात्री वीडियो में कह रहा है, "हर कोई बहुत गर्मी महसूस कर रहा...फ्लाइट ने 5:30 बजे उड़ान भरी थी और अब 6:20 बज रहे हैं अभी भी एसी काम नहीं कर रहा है. एक कैंसर पेशेंट बेहद परेशानी महसूस कर रहे हैं. यदि AC काम नहीं कर रहा तो फ्लाइट को उड़ान ही नहीं भरनी चाहिए थे. हमने एक तरफ के टिकट के लिए 12 हजार रुपये क्‍या इसके लिए दिए हैं? कृपया कुछ करिए. Go First कार्रवाई करिए. " कुछ ट्विटर यूजर्स ने मामले की जांच के लिए नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए को भी टैग किया.

