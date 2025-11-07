विज्ञापन
विशेष लिंक

किसी के बाप में दम नहीं... वंदे मातरम पर ये क्या कह गए अबू आजमी

बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि जो लोग उन्हें देशविरोधी कह रहे हैं, वे गलत हैं. जब हम पैदा इसी वतन पर हुए, दफन यही होंगे तो ये बात कहां से आती है कि हम अपने देश का अपमान कर रहे हैं?

Read Time: 2 mins
Share
किसी के बाप में दम नहीं... वंदे मातरम पर ये क्या कह गए अबू आजमी
बीजेपी चाह रही है कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे विवाद खड़ा हो: आजमी
  • समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी की आलोचना करते हुए तीखा जवाब दिया है.
  • आजमी ने कहा कि वे वंदे मातरम नहीं कहेंगे. उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी बताया.
  • आजमी ने कहा कि वे इसी देश में पैदा हुए हैं और देश के खिलाफ होने का आरोप गलत है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया दी है. वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर आजमी ने साफ कहा, “किसी के बाप में दम नहीं है मुझसे वंदे मातरम बुलवा ले, मैं नहीं बोलूंगा.” उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है. आजमी ने कहा, “बीजेपी भारत जलाओ पार्टी है. इन्हें मुसलमानों को लेकर बस ज़हर उगलना है. ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे विवाद खड़ा हो.”

हम इसी वतन में पैदा हुए हैं

बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें देशविरोधी कह रहे हैं, वे गलत हैं. जब हम पैदा इसी वतन पर हुए, दफन यही होंगे तो ये बात कहां से आती है कि हम अपने देश का अपमान कर रहे हैं? दरअसल, बीजेपी नेताओं ने आजमी और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उन्हें राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम' से परहेज़ है. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि जो भी भारत का सच्चा नागरिक है, उसे गर्व से वंदे मातरम कहना चाहिए.

अबू आसिम आजमी का यह बयान उसी विवाद का सीधा जवाब माना जा रहा है. उनके इस रुख से महाराष्ट्र की सियासत में नई गरमाहट आ गई है, जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रभक्ति पर बहस और तेज़ हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abu Asim Azmi, Vande Mataram, BJP Protest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com