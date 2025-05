UPSC फोड़ने वाले हरियाणा के अभिलाष सुंदरम पहुंचे अपने घर, मां और भगवान का किया 'थैंक्स'

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जैसे ही बीते दिनों आउट हुआ तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में संगीता वर्मा के घर का माहौल सामान्य नहीं था. वजह थी उनका बेटा अभिलाष सुंदरम, जिसने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाले एग्जाम (UPSC CSE 2025) में 129वीं रैंक हासिल की थी. तभी से संगीता को लोग बधाई संदेश दिए जा रहे हैं. कोई फूलों का गुलदस्ता तो कोई खाली हाथ उन्हें बेटे की सफलता के लिए बधाई देने पहुंच रहे हैं. आज उनके बेटे ने उन्हें अपनी सफलता का श्रेय भी दिया है.

Bahadurgarh, Haryana: Abhilash Sundaram says, "I would like to thank God and my parents and also my family. They always supported me because my success wasn't immediate, it came after many failures and many steps. Throughout that journey, my family members, my brothers and… pic.twitter.com/42DUqnDQkl