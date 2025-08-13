विज्ञापन

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने निकाली इंजीनियर के 153 पदों पर भर्ती, यहां जानिए योग्यता और आयु सीमा

अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इससे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन , एज लिमिट, आवेदन शुल्क, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी जान लीजिए.

Read Time: 2 mins
Share
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने निकाली इंजीनियर के 153 पदों पर भर्ती, यहां जानिए योग्यता और आयु सीमा
Age limit HPSC VACANCY 2025 : इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए.

HPSC 2025 :  हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन 12 अगस्त से शुरू हो चुका है. अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इससे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, आवेदन शुल्क, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी जान लीजिए.

Sarkari Naukari : AAI में 976 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से आवेदन होगा शुरू

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

एचपीएससी द्वारा जारी 153 इंजीनियर पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है.

आयु सीमा

इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को एचपीएससी के नियमानुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

इस पद के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 250 रुपए और पीडब्ल्यूबीडी (हरियाणा के मूल निवासी) के लिए नि:शुल्क है. 

कैसे होगा चयन

इस पद के लिए चुनाव स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

सैलरी

सैलरी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.

किस पद के लिए कितनी सीट हैं

HPSC द्वारा जारी 153 पदों की भर्ती में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के लिए 80 पद, म्युनिसिपल इंजीनियर (सिविल) 47 पद और सब डिविजनल इंजीनियर के लिए 26 पद शामिल हैं.

आवेदन कैसे करें
  • इस पद के लिए आवदेन आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर करिए
  • फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर क्लिक करिए
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन शुरु करिए
  • अब आप फॉर्म भरिए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
  • अंत में आप फॉर्म सब्मिट करके प्रिंटआउट निकाल लीजिए 

आपको बता दें कि इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Engineers Post In Haryana, Engineers Job, SARKARI NAUKRI, Job Alert 2025, Sarkari Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com