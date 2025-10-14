विज्ञापन
NDTV वर्ल्ड समिट में OpenAI के पहले चीफ इकनोमिस्ट प्रो. आरोन चटर्जी से मिलने का मौका

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगा. इस दौरान दुनिया भर से पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलोजी और बिजनेस से जुड़ी हस्तियां इकट्ठा होंगी और आने वाले दशक की चुनौतियों, अवसरों और विचारों पर चर्चा करेंगी.

प्रोफेसर आरोन चटर्जी अमेरिका की संघीय सरकार में कई उच्च पदों पर काम कर चुके हैं.

नई दिल्ली में 17-18 अक्टूबर को होने वाले NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में ग्लोबल इनोवेशन और सहयोग पर केंद्रित विचार विमर्श के लिए दुनिया भर की प्रमुख हस्तियां जुटेंगी. इनमें एक खास नाम भी है- प्रोफेसर आरोन "रॉनी" चटर्जी. रॉनी चटर्जी ओपनएआई के पहले चीफ इकनोमिस्ट हैं.

AI और अर्थव्यवस्था के उस्ताद

ओपनएआई ने पिछले साल 22 अक्टूबर को प्रोफेसर चटर्जी को अपना पहला चीफ इकनोमिस्ट नियुक्त किया था. यह पद इसलिए बनाया गया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जा सके. ओपनएआई में प्रोफेसर चटर्जी की भूमिका इकनोमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी पर एआई के प्रभाव पर रिसर्च करना है. एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबल प्रभाव का परीक्षण भी उनके काम का हिस्सा है.

प्रो. रॉनी रिसर्च क्षेत्र के महारथी

प्रोफेसर आरोन चटर्जी अमेरिका का ड्यूक यूनिवर्सिटी में बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी के मार्क बर्गीज एंड लीसा बैनसन बर्गीज डिस्टिंगुइश्ड प्रोफेसर हैं. उनका रिसर्च इस बात पर केंद्रित है कि नई तकनीक और बिजनेस के तौर-तरीके समाज और अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित करते हैं. वह नेशनल ब्यूरो ऑफ इकनोमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट हैं, लेकिन फिलहाल लीव पर हैं. ड्यूक के सैनफोर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में भी उनकी भूमिका है. वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर भी रह चुके हैं.

अमेरिका की आर्थिक नीति में अहम योगदान

प्रोफेसर चटर्जी ने अमेरिका की संघीय सरकार में कई उच्च पदों पर काम किया है. (पूर्व) राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में वह व्हाइट हाउस के CHIPS कोऑर्डिनेटर रहे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए अहम 52 अरब डॉलर के CHIPS एंड साइंस एक्ट के कार्यान्वयन की कमान संभाली. यह यह अधिनियम सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग में नई जान फूंकने और सप्लाई चेन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है.

ओबामा के कार्यकाल में वरिष्ठ अर्थशास्त्री रहे

इसके अलावा, प्रो. चटर्जी ने व्हाइट हाउस की नेशनल इकनोमिक काउंसिल में कार्यवाहक डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भी सेवाएं दी हैं. इस दौरान उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ठोस सप्लाई चेन सिस्टम तैयार करने और इनोवेशन को आगे बढ़ाने की रणनीतियों का नेतृत्व किया. इससे पहले वह अमेरिका के वाणिज्य विभाग में मुख्य अर्थशास्त्री थे. वह (पूर्व) राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में आर्थिक सलाहकार परिषद में वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी रहे हैं.

जनसेवा में सक्रिय, चुनाव भी लड़ चुके हैं

प्रोफेसर आरोन चटर्जी ने अपने होम स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में जनसेवा में भी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने राज्य के FIRST कमीशन और गवर्नर के आंत्रप्रेन्योर काउंसिल में भी सेवाएं दी हैं. 2020 में उन्होंने स्टेट ट्रेजरर पद के लिए चुनाव लड़ा था. पूरे राज्य में प्राइमरी चुनाव जीतकर उन्होंने आम चुनाव में दो मिलियन से ज्यादा वोट हासिल किए थे. 

कॉर्नेल से ग्रेजुएट, बर्कले से पीएचडी

प्रो. आरोन की शैक्षणिक उपलब्धियों को देखें तो उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इकनोमिक्स में बीए करने के बाद  कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी में पीएचडी की उपाधि हासिल की है. उन्होंने दो किताबें लिखी हैं. उनके 30 से अधिक पियर रिव्यू रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं.

NDTV वर्ल्ड समिट 2025 के बारे में बताएं तो 17-18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर से पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलोजी और बिजनेस से जुड़ी हस्तियां शामिल होंगी. इसकी थीम- रिस्क, रिजॉल्व और रिन्यूवल है. समिट आने वाले दशक की चुनौतियों, अवसरों और विचारों पर केंद्रित होगी. 

