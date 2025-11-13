OpenAI ने नया ChatGPT-5.1 मॉडल किया लॉन्च, जानिए यह कैसे करेगा काम? यूजर्स को मिलेंगे ये स्मार्ट फीचर्स

OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.1 लॉन्च कर दिया है, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और नेचुरल रिस्पॉंड करने वाला है. कंपनी का कहना है कि इस अपडेट के बाद ChatGPT अब ज्यादा बेहतर सुनेगा और सही जवाब देगा.यह नया मॉडल, पहले आए GPT-5 का अपग्रेड वर्जन है, जिसे अगस्त में लॉन्च किया गया था. लेकिन अब OpenAI ने इसे और मज़बूत और यूजर-फ्रेंडली बनाया है.

बता दें कि GPT-5.1 के दो वर्जन लॉन्च किए गए हैं ...GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking, जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से काम करेंगे.

GPT-5.1 Instant और GPT-5.1 Thinking क्या है?

OpenAI ने बताया कि नया Instant मॉडल ज्यादा नेचुरल, समझदार और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में बेहतर है. यानी अगर आप ChatGPT से कहेंगे कि छह शब्दों में जवाब दो... तो अब यह सही तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा जो पहले के वर्जन में अक्सर गलती होती थी.

वहीं, Thinking मॉडल को गहराई से सोचने और लंबी बातचीत में लगातार जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मतलब है कि ये मॉडल सिंपल काम तेजी से करेगा, जबकि मुश्किल सवालों पर थोड़ा ज्यादा सोचकर बेहतर जवाब देगा.

ChatGPT खुद तय करेगा कि कौन सा मॉडल आपकी क्वेरी के लिए सही है, ताकि यूजर को मैन्युअली कुछ बदलना न पड़े.

अब बातचीत होगी और भी नेचुरल

GPT-5.1 को खास तौर पर इस तरह ट्रेन किया गया है कि वह अब कम रोबोटिक और ज्यादा ह्यूमन-लाइक तरीके से बात करे. OpenAI के मुताबिक, अब ChatGPT आपकी टोन को समझकर उसी हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेगा जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हों.

अब खुद चुनें ChatGPT की बोलने की स्टाइल

OpenAI ने ChatGPT में अब “personality presets” फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर तय कर सकेंगे कि ChatGPT कैसे बोले.

अब आप चाहें तो उसे Friendly, Professional, Candid, Quirky, Efficient, Nerdy या Cynical बना सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि आने वाले हफ्तों में एक नया फीचर भी टेस्ट किया जाएगा, जिससे यूजर सीधे ChatGPT की स्टाइल सेटिंग्स से उसकी बोलने की स्टाइल को एडजस्ट कर सकेंगे.

किसे मिलेगा नया अपडेट

GPT-5.1 फिलहाल Pro, Plus, Go और Business यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है.Free यूजर्स को ये अपडेट आने वाले हफ्तों में मिलेगा.OpenAI ने कहा है कि पुराने GPT-5 मॉडल्स को तीन महीने तक “legacy models” सेक्शन में रखा जाएगा, उसके बाद धीरे-धीरे हटाया जाएगा.

क्यों खास है GPT-5.1

GPT-5.1 सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि यूजर्स को बेहतर बातचीत का अनुभव देने की कोशिश है.अब ChatGPT न सिर्फ आपके सवाल समझेगा, बल्कि आपकी टोन, जरूरत और इमोशन के मुताबिक जवाब भी देगा.यानी अब ChatGPT के साथ बातचीत ज्यादा पर्सनल और नेचुरल लगेगी बिल्कुल किसी इंसान की तरह.