Video: 16 गेंद पर 43 रन, BBL में शाहीन अफरीदी की हुई घनघोर बेइज्जती, बीच ओवर में गेंदबाजी करने से रोका गया

Shaheen Afridi in BBL: शाहीन शाह अफरीदी का BBL डेब्यू किसी बुरे सपने जैसा रहा, सोमवार को जिलॉन्ग के सिमंड्स स्टेडियम में ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच मैच के दौरान खतरनाक गेंदबाजों के लिए उन्हें बॉलिंग से हटा दिया गया.

Shaheen Afridi: शाहीन अफरीदी को गेंदबाजी करने से रोका गया
  • शाहीन अफरीदी का बिग बैश लीग में डेब्यू मैच बेहद खराब रहा और उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया
  • मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ शाहीन ने केवल दो ओवर में 43 रन दिए और तीसरे ओवर में दो खतरनाक फुल-टॉस फेंके
  • क्रिकेट नियमों के अनुसार एक ओवर में दो खतरनाक फुल-टॉस फेंकने पर गेंदबाज को आगे गेंदबाजी करने से रोका जाता है
Shaheen Afridi in BBL: पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी के लिए काला दिन है.  बिग बैश लीग 2025-26 में पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी का डेब्यू मैच काफी खराब रहा. अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के इस गेंदबाज को गेंदबाजी से हटा दिय गया. दरअसल, शाहीन बीबीएल में ब्रिस्बेन हीट के लिए अपना पहला मैच खेल रहे थे. मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ शाहीन की गेंदबाजी बेहद ही खराब रही. शाहीन ने 2.5 ओवर में ही 43 रन खर्च करा दिए, इतना ही नहीं, अपने तीसरे ओवर में दो खतरनाक हाई फुल-टॉस फेंकने के बाद उन्हें आगे बॉलिंग करने से रोक दिया गया. 

क्रिकेट के नियम के अनुसार यदि कोई गेंदबाज एक ही ओवर में दो खतरनाक फुलटॉस फेंकता है तो उसे आगे गेंदबाजी नहीं करने दिया जाता है. इसी नियम के कारण शाहीन को आगे गेंदबाजी नहीं करने दिया गया.  

बीमर फेंकने के चलते हटाया गया गेंदबाजी से

यह घटना रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हुई, जब शाहीन ने एक हाई फुल टॉस फेंकी, जिससे बाएं हाथ के बल्लेबाज ओलिवर पीक को बचने के लिए हटना पड़ा.  गेंद विकेटकीपर जिमी पियर्सन को भी चकमा दे गई, जिससे बल्लेबाजों को दो रन लेने का मौका मिला.  हालांकि अफरीदी ने तुरंत इसके लिए माफी मांगी, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने नाथन मैकस्वीनी से सलाह लेने के बाद उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया. 

शाहीन के लिए काला दिन

इसके बाद 13वें ओवर में शाहीन को फिर से गेंदबाजी के लिए लगाया गया, लेकिन पूरी तरह से लय में नहीं दिखे, एक छक्का और दो चौके लगने के बाद उन्होंने 19 रन लुटा दिए.  अपने तीसरे स्पेल में, शाहीन पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठे और उन्हें ओवर पूरा करने से रोक दिया गया. वहीं, इस मैच की बात करें तो  मेलबर्न रेनेगेड्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 212 रन बनाए .

Shaheen Shah Afridi, Pakistan, Cricket
