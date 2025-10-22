विज्ञापन
विशेष लिंक

OpenAI की लीडरशिप में कमाल, इनकम में धमाल! सत्य नडेला को मिली अब तक की सबसे अधिक सैलरी

Satya Nadella salary FY25: 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वॉइन करने वाले नडेला ने 2014 में सीईओ का पद संभाला था. सीईओ बनने के बाद से, उन्होंने क्लाउड और एआई‑टेक्नोलॉजी पर पहले दांव लगाया और कंपनी को सॉफ्टवेयर से क्लाउड‑एआई प्रमुख में बदल दिया.

Read Time: 3 mins
Share
OpenAI की लीडरशिप में कमाल, इनकम में धमाल! सत्य नडेला को मिली अब तक की सबसे अधिक सैलरी
Microsoft के सीईओ की सैलरी में इस बढ़ोतरी की वजह, उनके लीडरशिप में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (एआई) में कंपनी द्वारा मजबूती से आगे बढ़ना है.
नई दिल्ली:

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 96.5 मिलियन डॉलर का वेतन मिला है, जो कि एक दशक पहले उनके कंपनी के सीईओ बनने के बाद से अब तक का सबसे अधिक भुगतान है. इससे पिछले वित्त वर्ष में नडेला को 79.1 मिलियन डॉलर का वेतन मिला था.

OpenAI की लीडरशिप का फायदा

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की सैलरी में इस बढ़ोतरी की वजह, उनके लीडरशिप में आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (एआई) में कंपनी द्वारा मजबूती से आगे बढ़ना है. शेयरधारकों को लिखे एक नोट में, कंपनी के बोर्ड ने कहा कि नडेला और उनकी लीडरशीप टीम ने "जेनरेशनल टेक्नोलॉजी चेंज" के दौरान माइक्रोसॉफ्ट को एआई के सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है.

कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग से यह भी पता चलता है कि नडेला को लगभग 90 % सैलरी माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों के रूप में मिलती है. इसके अलावा उनकी बेसिक सैलरी मात्र 2.5मिलियन डॉलर है. 

शुरुआती करियर से लेकर अब तक का सफर

हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े नडेला ने 1988 में मैंगलोर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बाद में विस्कॉन्सिन-मिल्वौकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर की उपाधि प्राप्त की.1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वॉइन करने वाले नडेला ने 2014 में सीईओ का पद संभाला था.वह 2014 में स्टीव बाल्मर और को-फाउंडर बिल गेट्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने थे.

सीईओ बनने के बाद से, उन्होंने क्लाउड और एआई‑टेक्नोलॉजी पर पहले दांव लगाया और कंपनी को सॉफ्टवेयर से क्लाउड‑एआई प्रमुख में बदल दिया. क्लाउड कंप्यूटिंग पर उनके शुरुआती दांव ने एज्योर को ग्लोबल  मार्केट में टॉप प्लेयर में से एक बनने में मदद की.

उन्होंने लिंक्डइन, गिटहब, और गेमिंग दिग्गज एक्टिविजन ब्लिजार्ड जैसी बड़ी अधिग्रहणों के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टफोलियो का विस्तार किया, जिससे सॉफ्टवेयर, पेशेवर नेटवर्किंग और मनोरंजन के क्षेत्र में  माइक्रोसॉफ्ट की पोजिशन और मजबूत की.

नडेला के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक ओपनएआई को सपोर्ट करना था, जब यह अभी भी एक छोटा स्टार्टअप था. ओपनएआई में माइक्रोसॉफ्ट का शुरुआती 1 अरब डॉलर का निवेश एक और गहरी साझेदारी में बदल गया.आज ओपनएआई द्वारा संचालित एआई सुविधाएं ऑफिस टूल्स से लेकर क्लाउड सेवाओं तक लगभग सभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में इंटीग्रेटेड हैं.

अन्य शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी

कंपनी की फाइलिंग में खुलासा हुआ है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एमी हूड को 29.5 मिलियन डॉलर मिले, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के कमर्शियल बिजनेस के जडसन अल्थॉफ को 28.2 मिलियन डॉलर का वेतन मिला है.

क्यों हुई यह इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी?

इस साल माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो इसके एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार में लगातार वृद्धि के कारण है, जो अमेजन वेब सर्विसेज जैसे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. इस तेजी ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Microsoft CEO, Satya Nadella, AI Leadership, OpenAI, Satya Nadella Earning, Satya Nadella Salary
Get App for Better Experience
Install Now