आवाज दबाना... सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड पर भड़के केजरीवाल और मान समेत ये AAP नेता

सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर हुई ईडी की रेड (Saurabh Bhardwaj ED Raid) को लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केंद्र पर हमलावर हैं. वह इसे ध्यान भटकाने की कार्रवाई बता रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी रेड पर AAP नेता.
  • दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले में सौरभ भारद्वाज के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ED ने छापेमारी की.
  • एंटी करप्शन ब्रांच भी इस मामले की जांच कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता इस कार्रवाई पर हमलावर हैं.
  • पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पीएम मोदी की डिग्री मामले से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर  आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ED ने मंगलवार को छापेमारी (Saurabh Bhardwaj ED Raid) की. यह कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपये के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई. एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) भी मामले की जांच कर रही है. सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर चल रही रेड को को लेकर पंजाब सीएम समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हमलावर हैं. 

सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे पीएम मोदी की डिग्री मामले से ध्यान भटकाने की कार्रवाई बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है.  उस से ध्यान भटकाने के लिए छापेमारी की गई है. केंद्र पर हमलावर मान ने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा, और बाद में CBI और ED ने कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की. इस से साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किया गए सारे केस फर्ज़ी और झूठे है.

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर हुई रेड की आलोचना की है. उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला कहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है.

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी तंज कसा है. उन्होंने भी इसे पीएम मोदी के डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए की गई कार्रवाई करार दिया है.

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी की डिग्री के सच से ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज पर ED की रेड कराई जा रही है.

