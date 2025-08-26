आवाज दबाना... सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड पर भड़के केजरीवाल और मान समेत ये AAP नेता

दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के 12 से ज्यादा ठिकानों पर ED ने मंगलवार को छापेमारी (Saurabh Bhardwaj ED Raid) की. यह कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपये के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई. एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) भी मामले की जांच कर रही है. सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर चल रही रेड को को लेकर पंजाब सीएम समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हमलावर हैं.

सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे पीएम मोदी की डिग्री मामले से ध्यान भटकाने की कार्रवाई बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है. उस से ध्यान भटकाने के लिए छापेमारी की गई है. केंद्र पर हमलावर मान ने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा, और बाद में CBI और ED ने कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की. इस से साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किया गए सारे केस फर्ज़ी और झूठे है.

ਅੱਜ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ CBI ਤੇ ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ… — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 26, 2025

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर हुई रेड की आलोचना की है. उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला कहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है.

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह 'AAP' को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। 'AAP'… pic.twitter.com/Z3MLx8FQOx — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2025

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पर भी तंज कसा है. उन्होंने भी इसे पीएम मोदी के डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए की गई कार्रवाई करार दिया है.

सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे को लेकर मनीष सिसोदिया ने भी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी की डिग्री के सच से ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज पर ED की रेड कराई जा रही है.