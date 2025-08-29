विज्ञापन
विशेष लिंक

लाडो लक्ष्मी योजना की शर्तों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल

आप नेता ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र ही यही है, चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करना और सत्ता में आने के बाद धोखा देना. 2100 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था, लेकिन आज सच्चाई यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से मुश्किल से 10 प्रतिशत से भी कम को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
लाडो लक्ष्मी योजना की शर्तों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की यह योजना महिलाओं के साथ सीधा धोखा है और बीजेपी के चुनावी जुमलों की एक और मिसाल है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं रहती हैं, लेकिन इस योजना का फायदा केवल गिनती की महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है. विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने वादा किया था कि सभी महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन अब शर्तें जोड़कर बहनों-बेटियों को ठगा जा रहा है.

ढांडा ने कहा कि हरियाणा में लगभग 52 लाख परिवार बीपीएल कार्डधारक हैं और बीपीएल कार्ड की अधिकतम इनकम सीमा 1.80 लाख रुपये सालाना है. लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना में सिर्फ 1 लाख सालाना इनकम तक की महिलाओं को शामिल किया गया है. यानी जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनमें से भी बड़ी संख्या की महिलाएं इस योजना से बाहर कर दी जाएंगी. यह साबित करता है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले झूठे सपने दिखाए और अब जमीन पर उनके वादे ध्वस्त हो चुके हैं.

ढांडा ने कहा कि यह योजना महिलाओं को सशक्त करने की बजाय उन्हें ठगने की योजना है. 23 साल से कम उम्र की लड़कियों को इससे बाहर रख दिया गया है.

सवाल है कि जब बीजेपी ने हर महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया था तो फिर कॉलेज जाने वाली लड़कियों और युवतियों को क्यों बाहर कर दिया गया? क्या वे हरियाणा की महिलाएं नहीं हैं? उन्होंने कहा कि तीसरी शर्त के तहत अगर किसी परिवार में एक महिला को पहले से वृद्धावस्था पेंशन या कोई अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, तो उसी घर की दूसरी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा नहीं मिलेगा. यह सीधे-सीधे महिलाओं के अधिकारों पर हमला है.

आप नेता ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र ही यही है, चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करना और सत्ता में आने के बाद धोखा देना. 2100 रुपये हर महिला को देने का वादा किया था, लेकिन आज सच्चाई यह है कि 1.4 करोड़ महिलाओं में से मुश्किल से 10 प्रतिशत से भी कम को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. बाकी सभी महिलाएं ठगी और छल की शिकार हुई हैं. आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि हरियाणा की महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ़ छल और धोखे का तोहफ़ा दिया. आने वाले समय में जनता इस धोखे का जवाब ज़रूर देगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anurag Dhanda, AAP, Haryana, Lado Yojna
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com