गुरु साहिब के अपमान पर AAP का हल्ला बोल,मंत्री कपिल मिश्रा का मांगा इस्तीफा

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों ने भाजपा विधायकों द्वारा गुरु साहिब का अपमान करने के खिलाफ शुक्रवार को विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की. AAP विधायकों ने गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम लेकर बनाए गए फर्जी वीडियो के लिए मंत्री कपिल मिश्रा से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की और स्पीकर से उनकी सदस्यता रद्द करने को कहा. AAP विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने कहा कि गुरु साहिब जी के नाम का अपमान बर्दाश्त नहीं है. फर्जी वीडियो फैलाकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी को बदनाम करने वाले भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाए. इसी मांग को लेकर AAP विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया.

संजीव झा ने कहा कि आज दिल्ली में लगातार कई गंभीर मुद्दे बने हुए हैं. चाहे वह गंदे पानी और कानून-व्यवस्था की समस्या हो,रैन बसेरों में अव्यवस्था हो,ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला हो,यमुना का प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो.इन तमाम मुद्दों से बचने के लिए भाजपा ने एक फर्जी वीडियो बनाया, जिसमें गुरु साहब का नाम इस्तेमाल किया गया, ताकि असल मुद्दों पर चर्चा न हो पाए. इसके बाद भाजपा ने खुद ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करा दिया. भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया और वीडियो में गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा, इसलिए आम आदमी पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है. इसके अलावा, हमारी यह भी मांग है कि जिन-जिन विधायकों ने यह झूठ फैलाया है, उन पर 6 महीने का निलंबन हो.

इस दौरान तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि भाजपा की यह फितरत रही है कि जब वे फंसने लगते हैं और उनके पास सवालों का जवाब नहीं बचता, तो वे किसी भी मामले को धर्म के साथ जोड़ देते हैं ताकि वे अपनी सारी विफलताओं से बच सकें. इस विधानसभा सत्र में भी यही देखने को मिला. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की भाजपा सरकार से पूछा जा रहा था कि प्रदूषण पर उनके पास क्या जवाब है और पेंशन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इस जहरीली हवा से परेशान हैं, तो उन सब सवालों से बचने के लिए एक योजना बनाई गई. बिना किसी आधार के एक वीडियो चला दिया गया और दावा किया गया कि इसमें आतिशी ने कुछ अपशब्द बोले हैं.

जरनैल सिंह ने कहा कि हमने गुरुवार को वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की है और एक कमेटी भी बना दी गई है जो 15 दिन में इसकी जांच करेगी. लेकिन यह सब असल मुद्दों से बचने के लिए किया गया है. भाजपा बार-बार सांप्रदायिकता का जो जहर घोलती है, उसे देशवासी अब समझ चुके हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने वह वीडियो एडिट करके चलाया, जिसमें आतिशी बोल कुछ और रही हैं और लिखा हुआ कुछ और आ रहा है. इसके लिए कपिल मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के बीच गलतफहमी फैलाई है. इसके अलावा जिन-जिन भाजपा विधायकों ने वीडियो शेयर किया है, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए. कपिल मिश्रा का पहले से ही इतिहास रहा है और वे दिल्ली दंगों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं.

प्रदूषण पर चर्चा के सवाल पर जरनैल सिंह ने कहा कि भले ही पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि आज प्रदूषण पर चर्चा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि वे आज भी चर्चा नहीं करेंगे. अगर उनके पास जवाब होता तो पहले दिन से ही चर्चा हो रही होती. आज स्थिति यह है कि पिछले 8-10 महीनों से दिल्ली की आम जनता जंतर-मंतर से लेकर सड़कों और इंस्टाग्राम तक, हर जगह दिल्ली की भाजपा सरकार को कोस रही है कि सरकार ने प्रदूषण खत्म करने के बजाय इसे और बढ़ा दिया है.

इस दौरान कोंडली से AAP विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा प्रदूषण, रैन बसेरों की बदहाल स्थिति, ठंड से हो रही मौतों और गंदे पानी जैसे असल मुद्दों से भागने के लिए षड्यंत्र रच रही है. इसी षड्यंत्र के तहत भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी का वीडियो एडिट करके चलाया. सबसे बड़े दुख की बात यह है कि भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु साहब के नाम का प्रयोग किया, जिसे लेकर पूरे देश में रोष है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने निष्ठाहीनता दिखाते हुए यह गंदी हरकत की है. हमने स्पीकर से मांग की है कि ऐसे मंत्री की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए और उन भाजपा विधायकों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने इस वीडियो को फैलाया है.

