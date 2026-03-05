विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

BJP ने केजरीवाल को समिति के सामने बुलाकर नई नजीर तय की है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा की समितियां पारदर्शिता के लिए जानी जाती हैं. आम आदमी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा समितियां चलाई हैं और हमें इन समितियों का भाजपा से कहीं ज्यादा तजुर्बा है.

Read Time: 3 mins
Share
BJP ने केजरीवाल को समिति के सामने बुलाकर नई नजीर तय की है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे- सौरभ भारद्वाज

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली विधानसभा से राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की पूरी कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने की मांग की है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को अपनी कार्यवाही लाइव दिखानी चाहिए और पत्रकारों को भी बुलाना चाहिए. हमने कई वर्ष समिति चलाई है और पारदर्शिता के लिए लाइव भी करके दिखाया और पत्रकारों को भी बुलाकर सच छापने के लिए कहा है. भाजपा ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को समिति के सामने बुलाकर नई नजीर तय की है. देश की राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम होंगे.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने फांसी घर क्यों बना और दिल्ली विधानसभा ने इसे क्यों बनाया, इस मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को समिति में बुला लिया है. उन्होंने कहा कि विधानसभाएं हर राज्य में बहुत बनी हैं और बनती रहेंगी. संसद में भी समितियां हैं और हमेशा रहेंगी, लेकिन भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री को समितियों के सामने बुलाने की जो एक नई नजीर तय की है, उसके देश की राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली की भाजपा सरकार इस बात को समझ नहीं रही है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा की समितियां पारदर्शिता के लिए जानी जाती हैं. आम आदमी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा समितियां चलाई हैं और हमें इन समितियों का भाजपा से कहीं ज्यादा तजुर्बा है. जब-जब कोई महत्वपूर्ण मसला रहा या जिसे बुलाया गया, उसकी तरफ से अनुरोध आया, तो हमने उस कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी किया और समिति के अंदर पत्रकारों को भी बुलाया। पत्रकारों से यह भी कहा गया था कि समिति में जो हो रहा है, उसकी सही-सही रिपोर्टिंग की जाए। हम चाहते हैं कि रिपोर्टिंग हो और हमने कभी किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं की है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर इस समिति के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो विधानसभा स्पीकर को इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए. स्पीकर मीडिया के सामने आएं और बताएं कि वे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या नहीं. अगर वे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण स्पष्ट करें कि आखिर ऐसा क्या है जिसे छिपाने के लिए वे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग से बच रहे हैं या पत्रकारों को उस समिति में बुलाने से कतरा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AAP, Saurabh Bhardwaj
Get App for Better Experience
Install Now