विज्ञापन
विशेष लिंक

सर्दी आने को है! UP, उत्तराखंड समेत देश के इन 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, देखें मौसम का लेटेस्ट अपडेट

Aaj Ka Mausam: देश का मौसम बदलने लगा है. सुबह-शाम ठंडक महसूस की जा रही है. अक्टूबर में भी कई हिस्सों को बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही. किन राज्यों में होगी सर्दी वाली बारिश, जानें.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दी आने को है! UP, उत्तराखंड समेत देश के इन 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, देखें मौसम का लेटेस्ट अपडेट
कैसा रहेगा देश का मौसम.
  • देश के कई हिस्सों में मॉनसून की विदाई के बाद भी लगातार बारिश हो रही है और राहत नहीं मिल रही है.
  • दिल्ली में दशहरे के दिन तेज बारिश हुई, जिससे रावण दहन में परेशानी हुई. कई जगह रावण भीग गया.
  • IMD ने देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है लेकिन फिर भी कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. दिल्ली में दशहरे पर जमकर बारिश हुई. लोगों ने छाते लगाकर और पन्नियां ओढ़कर रावण दहन देखा. कई जगहों पर तो रावण जलने की बजाय बारिश से गल ही गया. मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. तेलंगाना,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश,बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

ये भी पढ़ें- दशहरा पर आज दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार और झारखंड में हो सकती है बारिश या छाए रह सकते हैं बदरा

PTI फोटो.

PTI फोटो.

दिल्ली में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट

दिल्ली का मौसम भी मंगलवार को हुई झमाझम बारिश के बाद बदल गया है. मौसम में अब सुबह-शाम ठंडक महसूस की जा रही है. दिन में भी धूप की तपिश पहले जैसी नहीं है. दशहरे पर दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश हप  हालांकि IMD के अनुमान के मुताबिक, 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल छाये रह सकते हैं. वहीं 6 अक्टूबर को एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना है. इसके बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.

PTI फोटो.

ओडिशा के 7 जिलों में रेड अलर्ट

ओडिशा में भी इन दिनों जमकर बारिश हो ही है. गुरुवार को बहुत तेज बारिश हुई थी. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब शाम तक गोपालपुर तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है. IMD ने 7  जिलों के लिए रेड अलर्ट और 16 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है. 

छत्तीसगढ़ में 3 दिन होगी तेज बारिश

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार को हुई बारिश और बिजली गिरने से चार लोगों की जान चली गई थी. बिहार को भी बारिश अभी और भिगोएगी. 7 अक्टूबर तक बारिश का हाल जारी रहेगा. 

जम्मू-कश्मीर  के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट 

मौसम विभाग के मुताबिक,  4 से 7 अक्टूबर के बीच जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.  जम्मू, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिलों के लिए 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी है. बारिश से तापमान गिरेगा और ठंड दस्तक देने लगेगी. गुरुवार को जम्मू में सुबह मौसम साफ रहा और दोपहर को गर्मी महसूस की गई. दिन में यहां पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर 33.9 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Rain Alert, Weather Update, Aaj Barish Kahan Hogi, IMD Rain Alert, Red Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com