सर्दी आने को है! UP, उत्तराखंड समेत देश के इन 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, देखें मौसम का लेटेस्ट अपडेट

देश के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून की विदाई हो चुकी है लेकिन फिर भी कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है. बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है. दिल्ली में दशहरे पर जमकर बारिश हुई. लोगों ने छाते लगाकर और पन्नियां ओढ़कर रावण दहन देखा. कई जगहों पर तो रावण जलने की बजाय बारिश से गल ही गया. मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. तेलंगाना,आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश,बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

PTI फोटो.

दिल्ली में फिर झमाझम बारिश का अलर्ट

दिल्ली का मौसम भी मंगलवार को हुई झमाझम बारिश के बाद बदल गया है. मौसम में अब सुबह-शाम ठंडक महसूस की जा रही है. दिन में भी धूप की तपिश पहले जैसी नहीं है. दशहरे पर दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश हप हालांकि IMD के अनुमान के मुताबिक, 3, 4 और 5 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादल छाये रह सकते हैं. वहीं 6 अक्टूबर को एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना है. इसके बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.

ओडिशा के 7 जिलों में रेड अलर्ट

ओडिशा में भी इन दिनों जमकर बारिश हो ही है. गुरुवार को बहुत तेज बारिश हुई थी. बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब शाम तक गोपालपुर तट से टकराने की संभावना जताई जा रही है. IMD ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 16 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है.

to 75 kmph. It lay centered at 1730 hrs IST of today, the 02nd October 2025 over south coastal Odisha, close to Gopalpur.



It is very likely to continue to move north-northwestwards across South Odisha and weaken gradually into a depression by 3rd October morning. pic.twitter.com/1kI7zGZt8L — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 2, 2025

छत्तीसगढ़ में 3 दिन होगी तेज बारिश

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार को हुई बारिश और बिजली गिरने से चार लोगों की जान चली गई थी. बिहार को भी बारिश अभी और भिगोएगी. 7 अक्टूबर तक बारिश का हाल जारी रहेगा.

जम्मू-कश्मीर के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 4 से 7 अक्टूबर के बीच जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जम्मू, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिलों के लिए 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी है. बारिश से तापमान गिरेगा और ठंड दस्तक देने लगेगी. गुरुवार को जम्मू में सुबह मौसम साफ रहा और दोपहर को गर्मी महसूस की गई. दिन में यहां पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर 33.9 और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.