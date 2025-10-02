विज्ञापन
दशहरा पर आज दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार और झारखंड में हो सकती है बारिश या छाए रह सकते हैं बदरा

मौसम विभाग ने मध्य भारत के जैसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मौसम विज्ञानियों ने हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई है.

  • भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश या बादलों के छाए रहने का अनुमान लगाया है.
  • गोरखपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है.
  • झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है जबकि पश्चिम और दक्षिण भारत में बारिश कम होगी.
IMD ने दिल्ली-NCR में 2 अक्टूबर यानी कि दशहरे पर बारिश का अनुमान जताया है. मतलब दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में हल्की बारिश हो सकती है या मौसम में बादल छाए रह सकते हैं. इसी तरह  गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, कुशीनगर,देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, भदोही, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र और जौनपुर जिलों में भी बारिश हो सकती है.  IMD ने कई ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं झारखंड-बिहार के क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. पश्चिम व दक्षिण भारत में बारिश की दर अपेक्षाकृत कम रहेगी, लेकिन तटीय इलाकों में बारी-बारी से बौछारें हो सकती हैं.  

मध्य भारत के जैसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मौसम विज्ञानियों ने हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की संभावना जताई है. इसके अलावा, पश्चिमी केंद्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ) में तूफानी हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है. 

महाराष्ट्र में भी होगी बारिश

IMD ने बताया कि सौराष्ट्र और कच्छ पर निम्न दबाव क्षेत्र का असर रहेगा, जिससे राज्य में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. मुंबई समेत तटीय क्षेत्र 6 अक्टूबर तक बादल और बारिश की स्थिति के प्रभाव में रहेंगे.

ओडिशा में रेड अलर्ट

बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है. दो अक्टूबर के लिए, आईएमडी ने पुरी और जगतसिंहपुर जिलों में 20 सेमी से अधिक वर्षा का ‘रेड' अलर्ट जारी किया है, 14 जिलों के लिए ‘ओरेंज' अलर्ट (7 सेमी से 20 सेमी वर्षा) और शेष 14 जिलों के लिए ‘येलो' अलर्ट (7 सेमी से 11 सेमी वर्षा) जारी किया है.

