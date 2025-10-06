ओ भाई साब! भाग्य इसे कहते हैं.. ट्रक के नीचे आया और जिंदा बच गया शख्स 

'जाको राखे, साइयां मार सके न कोय..', इसका मतलब होता है कि जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं, उसे कोई भी नहीं मार सकता है. यूं तो आपने अक्‍सर किसी फिल्‍म में देखा होगा कि कैसे हीरो की जान बाल-बाल किसी चमत्‍कार में बच जाती है. लेकिन पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में हुई घटना इस बात को सच साबित कर देती है. यहां पर एक ट्रक के नीचे एक शख्‍स आ गया लेकिन फिर उसकी जान जिस तरह से बची, उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. घटना का वीडियो देखकर आप दातों तले उंगली दबा लेंगे.

बाल-बाल बची जान

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिला एक युवक की जान सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बची है. सीसीटीवी कैमरे में कैद यह घटना जिले के तेतागुंटा राष्‍ट्रीय राजमार्ग पर हुई है. क्रशर लॉरी से बचने की कोशिश में युवक एक ट्रक के नीचे आ गया. बताया जा रहा है कि युवक, नरेंद्र, फोटोग्राफर का काम करता है. वह एक शादी की कवरेज के लिए जा रहा था जब यह दुर्घटना हुई. नरेंद्र इस घटना में मामूली रूप से घायल हो गए हैं. वीडियो का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मौत को मात देकर लौटे

काकीनाडा की इस घटना में नरेंद्र मौत को मात देकर लौट आए हैं. सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो को देखने वालों को लगा कि वह शख्स गाड़ी के नीचे कुचला गया है, लेकिन वह अचानक उठकर बाहर आ गए. टू-व्‍हीलर चला रहे नरेंद्र ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बाजू से हटने की कोशिश करता है और फिर ट्रक से टकराकर उसके ही नीचे आ जाता है.

वह अपनी गाड़ी समेत वहीं गिर जाते हैं और ट्रक आगे निकल जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना में उन्‍हें एक खरोंच तक नहीं आई. स्थानीय लोगों के अनुसार, अनकापल्ले जिले के अरतलाकोटा गांव के निवासी नरेंद्र, फोटो और वीडियो बनाकर अपना गुजारा करते हैं. वह अपने काम से ही लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ.