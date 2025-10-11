विज्ञापन
सरकारी कर्मचारी की परिभाषा पर नागपुर में लगा बैनर हुआ वायरल, जानें ऐसा क्या है उसमें

नागपुर के धरमपेठ क्षेत्र में चिल्ड्रन्स ट्रैफिक पार्क में लगे एक बैनर पर लोगों की नजरें गईं, जिसमें सरकारी कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर तंज कसा गया है.

क्या आपको सरकारी कर्मचारी की परिभाषा पता है? सरकारी कर्मचारी वो है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, जिसे काम करने की जरूरत नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं...यह हम नहीं कह रहे हैं. बल्कि नागपुर में एक बैनर सरकारी अधिकारियों पर इसी तरह तंज कसते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

नागपुर में लगा यह बैनर हुआ वायरल

सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर टिप्पणियां की जाती हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ अधिकारी आलोचना का निशाना बनते हैं. इसी बीच नागपुर के धरमपेठ क्षेत्र में चिल्ड्रन्स ट्रैफिक पार्क में लगे एक बैनर पर लोगों की नजरें गईं, जिसमें सरकारी कर्मचारी की कार्यप्रणाली पर तंज कसा गया है. इसके बाद इसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसे लगाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम न लिखकर केवल "ए नागपुरीअन" (A Nagpurian) ऐसे उल्लेख किया है.

क्या लिखा है बैनर में

इस अंग्रेजी बैनर में सवाल किया गया है कि "क्या आप जानते हैं?" और इसके नीचे एक सरकारी कर्मचारी की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि:

"सरकारी कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, साथ ही काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई अनुशासन नहीं होता और सामान्य जनता के लिए काम करने की कोई संवेदनशीलता नहीं होती. सार्वजनिक धन से उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता है और वे 'एन्जॉय' करते हैं."

(नागपुर से सूरज तिवारी की रिपोर्ट)

