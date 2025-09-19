वॉशरूम के कमोड से निकला 5 फीट का जहरीला कोबरा, परिवार में मचा हड़कंप

- अजमेर और आसपास मानसून में देरी तथा बढ़ते तापमान के कारण सांपों के निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.
- पुष्कर के नागपुर क्षेत्र में एक मकान के वॉशरूम से लगभग पाँच फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप अचानक बाहर आया था.
- मकान मालिक ने तुरंत सर्पमित्र सुखदेव भट्ट को बुलाकर कोबरा सांप को कुशलता से सुरक्षित रेस्क्यू कराया था.
अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में, मानसून में देरी और बढ़ते तापमान के कारण सांपों के निकलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में, पुष्कर के नागपुर की तलहटी में बने एक मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित वॉशरूम में उस समय हड़कंप मच गया, जब कमोड से अचानक एक 5 फीट लंबा काला और जहरीला कोबरा सांप बाहर निकल आया.
सांप को देखते ही परिवार में दहशत फैल गई और उन्होंने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया. मकान मालिक ने तुरंत सर्पमित्र सुखदेव भट्ट को बुलाया. सुखदेव भट्ट ने मौके पर पहुंचकर कुछ ही मिनटों में बड़े ही कुशलता से कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. बाद में, उसे मदर क्षेत्र के जंगलों में छोड़ दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
वन विभाग के अधिकारियों ने कोबरा टीम राजस्थान और सर्पमित्रों की इस सेवा की सराहना की है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए अक्टूबर के अंत तक सांपों के निकलने की ऐसी घटनाएं जारी रह सकती हैं. इसलिए, लोगों को सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में तुरंत विशेषज्ञों की मदद लेने की सलाह दी गई है.
पवन अटरिया के इनपुट के साथ
