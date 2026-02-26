कुवैत में बैठी मां को 21 वर्षीय Youtuber ने मैसेज किया 'I Love You', फिर हैदराबाद में कर लिया सुसाइड

तेलंगाना के हैदराबाद में 21 वर्षीय पार्ट-टाइम यूट्यूबर और B.Sc छात्रा, बोनू कोमली, सोमवार को अपने किराए के घर में मृत पाई गईं. घटना से कुछ ही घंटों पहले कोमरी ने कुवैत में काम कर रही अपनी मां को आखिरी मैसेज भेजा, जिसमें लिखा, 'आई लव यू मम्मी... भाई का ख्याल रखना.'

11 महीने से रह रही थीं अकेले

विशाखापट्टनम की रहने वाली कोमली पिछले 11 महीनों से हैदराबाद के एक अपार्टमेंट में अकेले रह रही थीं और एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रही थीं. इसके साथ ही वह यूट्यूब पर लाइफस्टाइल और पर्सनल कंटेंट भी बनाती थीं.

मां के शक के बाद खुला मामला

मैसेज भेजने के तुरंत बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया. लगातार कॉल न लगने पर उनकी मां ने एक दोस्त को घर भेजा. तकरीबन दोपहर 3 बजे, कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद दरवाजे को तोड़ा गया और कोमली पंखे से लटकी मिली. पास में एक सीढ़ी और साड़ी मिली थी.

प्रेम संबंध में तनाव की आशंका

पुलिस के अनुसार, कोमली पिछले तीन साल से एक 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यूट्यूबर के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन हाल ही में दोनों अलग हो गए थे. शुरुआती जांच में इसी रिश्ते से जुड़े भावनात्मक तनाव को कारण माना जा रहा है. पुलिस ने यह भी बताया कि उन्होंने लगभग छह महीने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी.

जांच जारी, डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे

कोमली का शव उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेजा गया है. पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और फोन रिकॉर्ड, चैट, मैसेज, दोस्तों और पड़ोसियों के बयान सहित हर पहलू की जांच कर रही है ताकि घटना के पूरे कारणों का पता लगाया जा सके.