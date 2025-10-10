8 करोड़ का 'विधायक' बना मेरठ किसान मेले का चैम्पियन, खाता है काजू-बादाम, करता है लाखों की कमाई

यूपी के मेरठ में एक 'विधायक' की कीमत लाखों नहीं, करोड़ों में है. कीमत बढ़ते-बढ़ते आठ करोड़ पहुंच गई. लोगों को पता चला कि विधायक आठ करोड़ के हैं तो उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग मेरठ पहुंचे. जिसने भी देखा वो ही हैरत में पड़ गया. इस विधायक के डील-डाले भी कुछ अलग हटकर हैं. मेरठ में लगे किसान मेले में जिसने भी उसे देखा, अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया.

चौंकिए नहीं, ये वो विधायक नहीं जो चुनाव जीतकर बनता है, बल्कि ये विधायक मुर्रा नस्ल का भैंसा है. इसके मालिक नरेंद्र सिंह ने प्यार से उसका नाम विधायक रखा है. मेरठ में लगे किसान मेले में जब ये पहुंचा और मालिक ने इसकी कीमत आठ करोड़ बताई तो सभी चौंक गए. एक बारगी तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि मुर्रा नस्ल का भैंसा आठ करोड़ कीमत का हो सकता है.

हरियाणा के पद्म श्री से सम्मानित किसान नरेन्द्र सिंह का कहना था कि वो अपने “विधायक” को बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत आठ करोड़ तक लग चुकी है. ऐसा क्या खास है विधायक में? नरेंद्र बताते हैं कि उनका “विधायक” डाइट में बादाम, काजू, घी खाता है. सरसों का तेल और हर रोज आठ से 10 लीटर दूध भी पीता है.

नरेंद्र सिंह का कहना है कि दो साल से उनका विधायक ओवरऑल चैम्पियन है और इसे कोई हरा नहीं पाया है. पिछले साल मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविधालय में भी ये भैंसा नंबर वन पर आया था. उसकी कीमत सुनकर सभी चौंक गए थे. मैदान में विधायक ऐसा डटा कि पीछे नहीं हटा. कई और जगह से भी भैंसे आए थे, लेकिन विधायक को कोई मात नहीं दे पाया.

मुर्रा नस्ल के इस भैंसे को लेकर एक निजी विश्वविधालय में लगे किसान मेले में पहुंचे नरेन्द्र सिंह का कहना है कि गोलू के बाद अब उनका भैंसा विधायक नंबर वन है और उसकी कीमत आठ करोड़ है. वह इसका सीमन बेचकर हर साल लाखों रुपये कमाते हैं.

किसान मेले में यूं तो अन्य जगहों से भी किसान अपने पशुओं को लेकर पहुंचे थे, लेकिन विधायक सब पर भारी नजर आया. गाय, भैंस, सांड और घोड़े की प्रतियोगिताएं भी हुईं, लेकिन कीमत के मामले में विधायक ओवरऑल चैम्पियन रहा.