केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि 17 सितंबर से 2 अक्‍टूबर तक देश में 75,000 स्‍वास्‍थ्‍य शिविर लगाए जाएंगे. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्‍मदिन से गांधी जयंती तक ये शिविर चलेंगे. केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बताया कि 17 सितंबर को पीएम मोदी 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ करेंगे. इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर, उनकी बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है.

कहां-कहां लगाए जाएंगे शिविर?

केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्‍स पोस्‍ट में बताया है कि इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे. ये शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाए उपलब्ध कराई जाएंगी, जो सरकार की समावेशी स्वास्थ्य सेवा के सपने को साकार करेंगी.

आंगनबाड़ियों में मनाया जाएगा पोषण माह

उन्‍होंने बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य शिविर लगाने के अलावा सभी आंगनबाड़ियों में ‘पोषण माह' मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है. इन प्रयासों से स्वस्थ परिवार और सशक्त समुदाय निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा.

प्राइवेट अस्‍पतालों से की अपील

जेपी नड्डा ने इस अभियान से जुड़ने के लिए प्राइवेट अस्‍पतालों से भी अपील की है. उन्‍होंने कहा, 'मैं सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े साझेदारों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और इस जनभागीदारी अभियान का अभिन्न हिस्सा बनें. 'इंडिया फर्स्ट' की भावना से प्रेरित होकर, आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाएं.