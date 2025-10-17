कपड़े बदल रहीं छात्राओं का वीडियो बनाया तो पहुंचे सलाखों के पीछे, ABVP से जुड़े 3 आरोपी गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक सरकारी कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही छात्राओं के वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने तीन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों की उम्र 20 से 22 के बीच है.

आरोपी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य बताए गए हैं. एक आरोपी के संगठन का नगर मंत्री होने का दावा किया गया है. आरोपियों की पहचान उमेश जोशी, अजय गौड़ और हिमांशु बैरागी के रूप में हुई है. ABVP ने घटना के बाद उमेश जोशी को नगर मंत्री पद से हटा दिया है.

पुलिस ने बताया कि यह घटना जिले के भानपुरा स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में मंगलवार को हुई थी. प्रभारी प्राचार्य की लिखित शिकायत के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की गई है.

मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद मीना ने बताया कि महाविद्यालय की प्राचार्य की लिखित शिकायत के बाद कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों की जांच की गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि चार लड़के रोशनदान से ताकझांक कर रहे थे.

मीना ने बताया कि सभी युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. इस मामले में कुल चार आरोपी हैं. पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया है जबकि चौथा आरोपी फरार है. हिरासत में लिए गए आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी.

कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ प्रीति पंचोली ने पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के लिए लड़कियां तैयार हो रही थीं. उसी दौरान उन्हें ऐसा लगा कि कोई रोशनदान से उनकी तस्वीर ले रहा है. इसके बाद पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई.

एबीवीपी के जिला संयोजक चंद्रराज पवार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल नगर मंत्री उमेश जोशी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है.