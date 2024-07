करगिल विजय के 25 वर्ष : द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी, 26 जुलाई को होगा दौरा

करगिल विजय के 25 वर्ष पूरे हो जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल जाएंगे. पीएम मोदी 26 जुलाई को द्रास के दौरे पर रहेंगे. यहां वह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. करगिल विजय दिवस के मौके पर यह पीएम मोदी का महरत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है.

बता दें कि लद्दाख के उपराज्यपाल ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के द्रास दौरे की जानकारी दी है.

The Hon'ble Lt Governor Brig (Dr) BD Mishra (Retd) held a meeting at the Lieutenant Governor's Secretariat to discuss the arrangements for Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi's visit to the Kargil War Memorial Drass.@PMOIndia pic.twitter.com/29juTpfrhK