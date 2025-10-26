- दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार 20 साल की डीयू छात्रा को एसिड से जलने के बाद भर्ती कराया गया है.
- पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था.
- पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की जिसमें उसके दोनों हाथों में चोटें आईं हैं. मामले की जांच जारी है.
रविवार को दिल्ली के मुकुंदपुर में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है. इस वारदात के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. यहां पर 20 साल की एक लड़की पर एसिड अटैक की खबरें हैं. लड़की बुरी तरह से जल गई है और उसका इलाज जारी है.
बाइक पर आए थे लड़के
दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार 20 साल की एक लड़की को एसिड से जलने के बाद भर्ती कराया गया है. पीड़िता ने बताया कि कॉलेज जाते समय, मुकुंदपुर का जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. ईशान ने अरमान को एक बोतल दी जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. अपना चेहरा बचाने की कोशिश में उसके दोनों हाथों में चोटें आईं.
मामले की जांच जारी
पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. क्राइम टीम और FSL ने मौके का मुआयना किया. उसके बयान और चोटों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है.
