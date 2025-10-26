विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली में DU की छात्रा बनी एसिड अटैक का शिकार... कॉलेज जाते समय हुई दिल दहलाने वाली घटना  

दिल्‍ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार 20 साल की एक लड़की को एसिड से जलने के बाद भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्‍ली में DU की छात्रा बनी एसिड अटैक का शिकार... कॉलेज जाते समय हुई दिल दहलाने वाली घटना  
  • दिल्‍ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार 20 साल की डीयू छात्रा को एसिड से जलने के बाद भर्ती कराया गया है.
  • पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था.
  • पीड़िता ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की जिसमें उसके दोनों हाथों में चोटें आईं हैं. मामले की जांच जारी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

रविवार को दिल्‍ली के मुकुंदपुर में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है. इस वारदात के साथ ही राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं. यहां पर 20 साल की एक लड़की पर एसिड अटैक की खबरें हैं. लड़की बुरी तरह से जल गई है और उसका इलाज जारी है. 

बाइक पर आए थे लड़के 

दिल्‍ली पुलिस की तरफ से दिए गए बयान के अनुसार 20 साल की एक लड़की को एसिड से जलने के बाद भर्ती कराया गया है. पीड़िता ने बताया कि कॉलेज जाते समय, मुकुंदपुर का जितेंद्र अपने साथियों ईशान और अरमान के साथ मोटरसाइकिल पर आया. ईशान ने अरमान को एक बोतल दी जिसने उस पर एसिड फेंक दिया. अपना चेहरा बचाने की कोशिश में उसके दोनों हाथों में चोटें आईं. 

मामले की जांच जारी 

पुलिस के अनुसार आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता ने यह भी बताया कि जितेंद्र उसका पीछा कर रहा था. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. क्राइम टीम और FSL ने मौके का मुआयना किया. उसके बयान और चोटों के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया है कि मामले की जांच जारी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Crime News, Delhi Crime Against Women, Acid Attack Delhi
Get App for Better Experience
Install Now