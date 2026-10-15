10 साल की लड़की ने 18 महीने के मासूम को छठी मंजिल से फेंका, बिल्ली के लिए हुआ था झगड़ा, VIDEO

बच्चों का गुस्सैल होना इन दिनों की एक बड़ी समस्या बन गई है. मासूमियत और चंचलता के लिए हर किसी का मन मोहने वाले बच्चे इन दिनों बहुत चिरचिरे हो रहे हैं. छोटी-छोटी बात पर बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं कि पूरा परिवार मुश्किल में पड़ जाता है. इसका ताजा उदाहरण मुंबई के गोरेगांव से सामने आया है. जहां एक 10 साल की लड़की ने 18 महीने के मासूम को छठी मंजिल से फेंक दिया. यह दिल दहलाने वाला मंजर CCTV में कैद है. पुलिस ने आरोपी बच्ची और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है. दूसरी ओर जिस मासूम की मौत हुई, उसके परिवार में मातम पसरा है.

सीसीटीवी में बच्ची को फेंकती दिख रही लड़की

मिली जानकारी के अनुसार कि यह घटना मुंबई के गोरेगांव पूर्व के नागरी निवारा इलाके स्थित शिवशाही बिल्डिंग नंबर 1 की है. घटना 14 अक्टूबर बुधवार रात करीब 9 बजे हुई. जो एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में लड़की बच्चे को उठाकर नीचे फेंकते हुए नजर आ रही है. बताया जाता है कि दोनों परिवार के बीच बिल्ली को लेकर झगड़ा हुआ था.

एक अक्टूबर को शिफ्ट हुआ था परिवार, 14वें दिन की बेटी की हत्या

बताया जा रहा कि पीड़ित परिवार हाल ही में यहां शिफ्ट हुआ था. दिंडोशी पुलिस ने इस मामले में ADR एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार 1 अक्टूबर को ही इस इमारत में रहने आया था. 14 दिन बाद ही उनकी बच्ची के साथ यह घटना हुई.

बिल्ली को लेकर दोनों परिवारों के बीच हुआ था झगड़ा

10 वर्षीय आरोपी लड़की और उसकी मां फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं. मृत बच्चे के परिजनों ने बताया कि इससे पहले एक बिल्ली को लेकर दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था. हालांकि यह बात सामने आई है कि आरोपी लड़की मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन पीड़ित बच्चे के चाचा और दादा ने सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है.



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