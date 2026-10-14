पटियाला की सड़कों पर नाबालिग के हाथों स्टीयरिंग! इनोवा दौड़ाते बच्चे का वीडियो वायरल, कई वाहनों को मारी टक्कर

पंजाब के पटियाला में एक नाबालिग बच्चे द्वारा इनोवा कार चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सड़क सुरक्षा और अभिभावकों की जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. दावा किया जा रहा है कि कम उम्र का चालक शहर की सड़कों पर वाहन चलाते हुए कई बार नियंत्रण खोता दिखाई दिया और इस दौरान अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा.

वायरल वीडियो एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड की गई बताई जा रही है. वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के अनुसार उसे आशंका थी कि तेज गति से चल रही गाड़ी उससे टकरा सकती है. इसी वजह से उसने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. बाद में वह वाहन का पीछा करते हुए लगातार वीडियो बनाता रहा.

कई वाहनों को टक्कर मारने का दावा

वीडियो में कथित रूप से इनोवा कई स्थानों पर अन्य वाहनों के बेहद करीब से गुजरती दिखाई देती है. कुछ लोगों का दावा है कि गाड़ी ने रास्ते में कई वाहनों को टक्कर भी मारी. सड़क पर मौजूद राहगीर और वाहन चालक खुद को बचाने के लिए इधर-उधर हटते नजर आते हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

अभिभावकों की भूमिका पर उठे सवाल

घटना के बाद लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति कैसे मिल जाती है. सड़क विशेषज्ञों का कहना है कि बिना वैध लाइसेंस और पर्याप्त अनुभव के वाहन चलाना न केवल चालक बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है.

वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चे की उम्र काफी कम लग रही है. ऐसे में उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने की संभावना भी बेहद कम बताई जा रही है. फिलहाल बच्चे की वास्तविक उम्र, घटना की परिस्थितियों और वाहन मालिक की पहचान को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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