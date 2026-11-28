पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान फैंस को एक यादगार पल दिया. दरअसल, उन्होंने दर्शकों के बीच एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ​​को देखा और उन्हें स्टेज पर आने को कहा. इसके बाद दिलजीत ने उनके साथ डांस किया. जिस दौरान एक्ट्रेस काफी खुश और इमोशनल होती हुईं नजर आईं. वीडियो खुद दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें दिख रहा है कि दिलजीत एक खचाखच भरी और जोश से भरी भीड़ के सामने परफॉर्म कर रहे थे, तभी उनकी नजर सान्या पर पड़ती है और वह उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्हें स्टेज पर अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं.

दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में सान्या बेहद खुश और इमोशनल नजर आ रही हैं और स्टेज पर आते ही दिलजीत उनका हाथ थामते दिख रहे हैं. इसके बाद दिलजीत ने उन्हें अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए कहा. सान्या मुस्कुराती हुई और इस पल का आनंद लेती नजर आ रही हैं, जबकि दिलजीत उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं. दिलजीत ने सोशल मीडिया पर भी इस पल की एक झलक शेयर करते हुए लिखा, "मुंबई, सान्या जी, क्या गजब का आकर्षण है."

बम की धमकी को लेकर बोले दिलजीत दोसांझ

मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान, दिलजीत ने अपनी परफॉरमेंस से पहले मिली सुरक्षा धमकियों पर भी बात की. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कॉन्सर्ट से पहले मिली बम से उड़ाने की धमकियों पर सिंगर ने जवाब दिया. उन्होंने कॉन्सर्ट में कहा, "उन्होंने कहा कि वे दिलजीत को बम से उड़ाना चाहते हैं. उनका मकसद बस इतना है कि कोई भी दिलजीत के शो में न जाए और लोगों को डराया जाए. शहरों में बारूद का मौसम है, तो गांवों में अमरूद का मौसम है. मैं आप सभी से प्यार करता हूं. अगर आप मुझ पर बम भी फेंकें, तो भी मेरे दिल में आपके लिए प्यार ही है."

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