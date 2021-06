शुभेन्दु अधिकारी के करीबी राखल बेरा की गिरफ्तारी, कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी के आऱोप में पकड़ा

Suvendu Adhikari के बेहद करीबी माने जाते हैं राखल बेरा (Rakhal Bera)

कोलकाता पुलिस (Kolkata Police) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी (Shubhendu Adhikari, Leader of the Opposition in the Bengal Assembly) के करीबी राखल बेरा (Rakhal Bera) को गिरफ्तार कर लिया है. बेरा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. शुभेन्दु के करीबी की गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है, जब पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच विधानसभा चुनाव के बाद विभिन्न मुद्दों पर तनाव बना हुआ है. बेरा पर 2019 के दौरान सिंचाईं एवं जलमार्ग मंत्रालय में नौकरी दिलाने के फर्जी वादा करके लोगों को धोखा देने का आरोप है. ऐसी शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी की है.