HUID आखिर क्या है, गोल्ड हॉलमार्किंग के इस यूनीक कोड का विरोध क्यों, जानिए 10 बड़ी बातें

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोरा (Pankaj Arora, President of All India Jewelers and Goldsmiths Federation)गोल्ड हॉलमार्किंग में देश के जिन 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य है, लेकिन HUID के कारण हॉलमार्किंग में समय लग रहा है. इससे कारोबार ठप है. ज्वेलर्स कह रहे हैं कि हॉलमार्किंग में 5 से 10 दिन का भी समय लग रहा है. जिन जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है, वो भी दिल्ली, मुंबई के बड़े शहरों के हॉलमार्किंग सेंटरों की ओर भाग रहे हैं.