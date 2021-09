दिल्ली के अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का वैक्सीन लैंडमार्क सेलिब्रेशन, देखें Video

जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में वैक्सीनेशन अभियान का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त देश ने एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा शाम को पांच बजे पार किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल किए गए इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री ने खुशी जाहिर की. खुशी जाहिर करते हुए मनसुख मांडविया ने मुट्ठी बांधकर हवा में उठाया और कहा कि हमने कर दिखाया (We Did It).

इस उपलब्धि पर उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान में लगे सभी स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी और कहा कि आपके प्रयासों से देश यह उपलब्धि हासिल कर पाया. मनसुख मांडविया ने देश की इस बड़ी उपलब्धि पर सफदरजंग अस्पताल में वैक्सीनेशन अभियान में लगे सभी स्वास्थ्यकर्मियों और वैक्सीनेश अभियान में लगे सभी सेवा सहयोगियों का मुंह मीठा कराया और उनके साथ इस उपलब्धि की खुशी को साझा किया.

इस उपलब्धि पर जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मीडिया ने बाइट का आग्रह किया तो मनसुख मांडविया ने कहा कि आज इस मौके पर मैं सिर्फ दो ही शब्द कहना चाहूंगा. मनसुख मांडविया ने कहा, 'Thank you All Health Workers and Well Done India'.

