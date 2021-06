घर-घर राशन योजना: मनीष सिसोदिया ने कहा- बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी

अगर पिज्जा घर पर डिलीवर किया जा सकता है तो राशन क्यों नहीं : अरविंद केजरीवाल

80 करोड़ गरीब लोगों के राशन की चोरी कर रही बीजेपी

सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार का आदेश है कि 3 रुपये राशन की पिसाई लोगों से लो. हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 रुपए पिसाई के लेंगे और आटा भी घर पर पहुचायेंगे. बीजेपी को इस बात से परेशानी है कि घर पर ही राशन पहुंचेगा. मनीष सिसोदिया ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी राशन चोर है, 80 करोड़ गरीब लोगों के राशन की चोरी बीजेपी कर रही है.

संबित पात्रा का केजरीवाल पर हमला

दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी देने से इनकार किए जाने पर जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सीधे प्रधानमंत्री से पूछा है कि अगर पिज्जा, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों को राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं की जा सकती? इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर सियासी हमला बोला.

पात्रा का केजरीवाल मैनेजमेंट फार्मूला:

A- Keep giving Ads

B- Blame Modi for everything

C- Take Credit for everything others do

D- Do Drama Daily

E- Only Excuses

F- Total Failure

संबित पात्रा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से बात रखी है कि दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है. जबकि ऐसा नहीं हैं." उन्होंने कहा कि नेशनल फूड सेक्यूरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना द्वारा दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है. पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है लेकिन दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही वो जनता को बांट पाए हैं.