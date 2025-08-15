विज्ञापन
नाकामी का बहाना बनाते हैं और दोष अरविंद केजरीवाल पर मढ़ देते हैं... सौरभ भारद्वाज का दिल्‍ली सरकार पर निशाना

सौरभ भारद्वाज ने दिल्‍ली की भाजपा सरकार और मुख्‍यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वे हर नाकामी के लिए वही घिसा-पिटा बहाना बनाते हैं और सारा दोष अरविंद केजरीवाल पर मढ़ देते हैं. वह दूसरों पर दोष मढ़कर जलभराव रोकने में अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकती. 

  • दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है.
  • AAP के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की चार-इंजन वाली सरकार को जनता के लिए विपदा करार दिया.
  • सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर दूसरों पर दोष मढ़ने और जलभराव रोकने में नाकामी छिपाने का आरोप लगाया है.
नई दिल्‍ली :

दिल्‍ली में बारिश के बाद जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर पलटवार किया है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्लीवालों के लिए विपदा बन चुकी है. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की चार-इंजन वाली सरकार को काम करने में कोई रुचि नहीं है. हर नाकामी के लिए वे वही घिसा-पिटा बहाना बनाते हैं और सारा दोष अरविंद केजरीवाल पर मढ़ देते हैं. साथ ही कहा कि वह दूसरों पर दोष मढ़कर जलभराव रोकने में अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकती. 

सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया कि गुरुवार को कालकाजी इलाके में जिसके ऊपर पेड़ गिर गया और वो बेचारा मर गया, क्या वो पेड़ अरविंद केजरीवाल ने गिराया? जो भाजपा ने आते ही स्कूलों की फीस 50 से 80 फीसद तक बढ़ा दी, क्या वो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाई? जो भाजपा के आते ही जगह-जगह बिजली कटने लग गई, क्या वो अरविंद केजरीवाल कटवा रहे हैं?

सिर्फ बड़ी-बड़ी बातों से भला नहीं होगा: भारद्वाज 

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार के तमाम डीसिल्टिंग के दावों के बाद भी दिल्ली पूरी पानी-पानी हो गई. अब तक करीब दो दर्जन लोग मर चुके हैं. उन्‍होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा. बिना काम किए, सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करने से रेखा गुप्ता का कोई भला नहीं होने वाला और ना ही दिल्ली के लोगों का भला होने वाला है.

जलभराव में बोटिंग का वीडियो किया शेयर

उधर, तिलकनगर से “आप” विधायक जनरैल सिंह ने शुक्रवार को जलभराव में बोटिंग करते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि जो लोग राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश जा रहे थे, वो अपना कार्यक्रम कैंसिल कर सकते हैं. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने हर गली, मोहल्ले, और कॉलोनी के अंदर फर्स्ट क्लास राफ्टिंग का प्रबंध कर दिया है. जरनैल सिंह ने एक्स पर कहा कि चार इंजन वाली सरकार दिल्ली में जलभराव रोकने में पूरी तरह फेल है.

Delhi Government, Aam Aadmi Party, Saurabh Bhardwaj
