Bengal Assembly Elections LIVE Updates: 5वें चरण में मतदान जारी, PM मोदी ने लोगों से की अपील

Bengal Election Live Update: पीएम मोदी ने लोगों से मतदान की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पांचवे चरण में मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से खासतौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है.

Urging all those voting in today's fifth phase of the West Bengal elections to vote in large numbers. First time voters in particular should exercise their franchise.