Is cyanosis an emergency?

Why Do I Have Blue Marks On My Body? कई बार शरीर पर चोट लग जाने से नीले रंग का धब्बा आ जाता है फिर अपने आप ही ये ठीक भी हो जाता है. ऐसे नीले धब्बे बार-बार हो जाते हों और इसकी वजह कोई चोट न हो तो आपको सावधान हो जानें की जरूरत है, हो सकता है आप सायनोसिस (Cyanosis) के शिकार हों. शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से खून का रंग नीला हो जाता है. सायनोसिस नाम की इस बीमारी में नीले धब्बों (Blue Marks on Skin) के अलावा ऑक्सीजन की कमी के चलते बेहोशी, दौरा पड़ना जैसे समस्या भी हो सकती है. सही समय पर इलाज न हो पाने से ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, ब्रेन डैड होने तक की नौबत आ सकती है.