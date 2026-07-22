भारतीय खिलाड़ियों ने यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान और ओमान को हराया

FIH यूथ हॉकी5s एशियन चैंपियनशिप के एलीट पूल में भारतीय सब-जूनियर लड़कों की टीम ने पाकिस्तान और ओमान को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. केतन कुशवाहा की कप्तानी में भारत ने पहले ओमान पर 14-0 से शानदार जीत दर्ज की, जिसमें कप्तान ने चार गोल (6', 11', 15', 20') किए. आशीष तानी पूर्ति (1', 16', 19') ने हैट्रिक लगाई, जबकि राहुल यादव (2', 12') और शाहरुख अली (3', 13') ने दो-दो गोल किए. प्रहलाद राजभर (9'), करण गौतम (15') और रोमित पाल (18') ने भी गोल किए.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत 7-4 से जीता, जिसमें करण गौतम (5', 9', 19') ने हैट्रिक पूरी की. राहुल यादव (3'), प्रहलाद राजभर (10'), कप्तान कुशवाहा (11') और रोमित पाल (11') भारत के लिए अन्य गोल करने वाले खिलाड़ी थे. पाकिस्तान के लिए असलम मुहम्मद फरहान (6'), अदील (8') और उस्मान मुहम्मद (10', 16') ने गोल किए.

वहीं, भारतीय सब-जूनियर लड़कियों की टीम का चीन के साथ मैच 2-2 से ड्रॉ रहा, जबकि एक अन्य एलीट पूल मैच में उन्होंने उज़्बेकिस्तान को 16-0 से करारी शिकस्त दी.

चेन गे (4') द्वारा चीन को बढ़त दिलाने के बाद मैच के ज़्यादातर समय पीछे रहने के बाद, भारत ने नौशीन नाज़ (16', 17') के ज़रिए वापसी की, जिन्होंने दो गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई.

हालांकि, जियाक्सिन गुओ (19') ने देर से बराबरी का गोल करके चीन को अंक दिलाने में मदद की.

इसके बाद भारत ने उज़्बेकिस्तान पर शानदार जीत के साथ दिन का समापन किया, जिसमें नौशीन नाज़ (6', 9', 15', 16') ने एक बार फिर चार गोल किए.

संदीपा कुमारी (2', 6', 20') और कप्तान स्वीटी कुजूर (10', 13', 20') ने हैट्रिक लगाई, जबकि दीया (3', 17') और पुष्पा मांझी (11', 13') ने दो-दो गोल किए. किरण एक्का (8वें मिनट) और नीलम टोपनो (18वें मिनट) ने भी गोल किए. यह टूर्नामेंट पहली बार होने वाले FIH यूथ हॉकी5s वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर का काम करता है.