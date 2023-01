India vs New Zealand, Hockey World Cup: क्रॉसओवर मैच जीतने के बाद भारत का सफर होगा और भी मुश्किल

Indian Hockey Team

Hockey World Cup 2023: मेजबान भारत अगर रविवार को भुवनेश्वर में होने वाले क्रॉसओवर मैच (India vs New Zealand) में न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल (India vs Belgium) में उसका सामना मौजूदा चैंपियन बेल्जियम से होगा. भारत पूल D में इंग्लैंड से गोल अंतर में पिछड़ने के कारण दूसरे स्थान पर रहा जिसके कारण उसे क्रॉसओवर दौर से गुजरना पड़ेगा. भारत को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए अपने अंतिम लीग मैच (India vs Wales) में वेल्स पर आठ गोल से जीत की दरकार थी लेकिन वह 4-2 से ही जीत दर्ज कर पाया.