IND vs NZ: पहले वनडे में इस उल्लंघन के कारण टीम इंडिया पर लगा बड़ा जुर्माना, रोहित शर्मा ने स्वीकारी गलती

Team India

India vs New Zealand: भारतीय टीम पर हैदराबाद में पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच (IND vs NZ 1st ODI) में न्यूजीलैंड के खिलाफ धीमी ओवर गति (Slow over rate) के लिए मैच फीस का 60 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. मैच रेफरियों के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के जवागल श्रीनाथ ने यह जुर्माना लगाया क्योंकि भारत (Team India) को बुधवार को सीरीज के शुरुआती वनडे में निर्धारित समय में फेंके जाने वाले ओवरों में तीन ओवर पीछे पाया गया.