WI vs AUS: टिम डेविड ने T20I में मचाया गदर, महज इतनी गेंद पर शतक ठोक रच दिया इतिहास

Tim david record in T20I: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच (West Indies vs Australia, 3rd T20I) में टिम डेविड ने केवल 37 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास इतिहास रच दिया. टिम डेविड अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जोश इंगलिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिनके नाम साल 2024 में 43 गेंद पर स्कॉटलैंड के खिलाफ शतक लगाने का कमाल दर्ज था. इसके अलावा टिम डेविड टी-20 इंटरनेशनल में पूर्ण सदस्य टीम की ओर से सबसे तेज़ टी20I शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. (Tim David smashes Australia's fastest T20I century)

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज़ टी20I शतक (Fastest T20I hundred for Australia)

37 गेंदें - टिम डेविड बनाम वेस्टइंडीज, 2025*

43 गेंदें - जोश इंगलिस बनाम स्कॉटलैंड󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 2024

47 गेंदें - एरॉन फिंच बनाम इंग्लैंड󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 2013

47 गेंदें - ग्लेन मैक्सवेल बनाम भारत, 2023

फुल मेंबर टीम की ओर से गेंदों के हिसाब से सबसे तेज़ टी20I शतक (Fastest T20I Century for full member by balls)

सिकंदर रज़ा (34)

रोहित शर्मा (35)

डेविड मिलर (35)

टिम डेविड (37)*

जॉनसन चार्ल्स (39)

लियाम लिविंगस्टोन (42)

हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (42)

कुसल परेरा (44)

हसन नवाज़ (44)

ग्लेन फिलिप्स (46)

केविन ओ'ब्रायन (53)

तमीम इक़बाल (60)

वहीं, टिम डेविड किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज टी-20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में रोहित शर्मा और डेविड मिलर सबसे आगे हैं. रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 35 गेंद पर शतक लगाने का करिश्मा किया था. तो वहीं, मिलर ने साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंद पर शतक ठोके थे. बता दें कि भारत के अभिषेक शर्मा के नाम इंग्लैंड के खिलाफ 37 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज T20I शतक (Fastest T20I Hundred vs Full-Members)

35 गेंद - रोहित शर्मा vs श्रीलंका, 2017

35 गेंद - डेविड मिलर vs बांग्लादेश, 2017

37 गेंद- टिम डेविड vs वेस्टइंडीज, 2025*

37 गेंद- अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, 2025

39 गेंद - जॉनसन चार्ल्स vs साउथ अफ्रीका, 2023

मैच की बात करें तो टिम डेविड ने 37 गेंद पर 102 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें उन्होंने 6 चौके और 11 छक्के लगाए. 11 छक्के लगाकर डेविड ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो. एरोन फिंच ने एक टी20 पारी में कुल 14 छक्के लगाए हैं जो ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड है. (Fastest T20i hundred Vs Test playing nation)

मैच की बात करें तो पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 4 विकेट पर 214 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 16.1 ओवर में 215 रन बनाकर मैच को जीत लिया. वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप ने 57 गेंद पर 102 रन की नाबाद पारी खेली थी. लेकिन दूसरी ओर टिम डेविड ने करारा शतक ठोककर टीम को जीत दिला दी.